Президент ЦСКА о Федотове: «Будем в CAS отстаивать свою точку зрения. Это было обоюдное решение – наше и Ивана»

Теги ЦСКА ИИХФ Филадельфия НХЛ КХЛ CAS Игорь Есмантович Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

ЦСКА будет CAS отстаивать позицию в деле вратаря Ивана Федотова.

«Не очень хотелось бы углубляться в юридическую часть. Сейчас будут судебные вещи в ИИХФ, потом будем отстаивать свою точку зрения в CAS (Спортивный арбитражный суд – Sports.ru).

Это было обоюдное решение – наше и Ивана. Он изменился, стал сильно взрослым, даже не по годам как‑то», – сказал Игорь Есмантович.

Ранее ИИХФ отстранила Федотова от матчей на национальном и международном уровне на 4 месяца из-за ситуации с его контрактом с «Филадельфией». Дисквалификация вступает в силу 1 сентября. ЦСКА оспаривает это решение Международной федерации.

Президент ЦСКА заявил, что Федотов будет играть в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября: «Клуб прошел заявку в ФХР и КХЛ. Юридически мы все правильно сделали, считаю».

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

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4 комментария

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Daishi
>Это было обоюдное решение – наше и Ивана. Он изменился, стал сильно взрослым, даже не по годам как‑то», – сказал Игорь Есмантович.

Взрослые люди сами за себя могут сказать и им не нужен папик-суфлер, но Ванятка, видимо, так и будет безучастного пентюха отыгрывать, а Есмантович его, как неваляшку, туда-сюда валохать.
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Bartez1986
а, ну если вы вдвоем решили, то ладно. какие вопросы?
+3
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Назар Игорь
Позорно президенту клуба прятаться за спиной игрока.
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владимир локотко
деревню из девочки не возможно удалить.
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