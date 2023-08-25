Президент ЦСКА о Федотове: «Будем в CAS отстаивать свою точку зрения. Это было обоюдное решение – наше и Ивана»

ЦСКА будет CAS отстаивать позицию в деле вратаря Ивана Федотова.

«Не очень хотелось бы углубляться в юридическую часть. Сейчас будут судебные вещи в ИИХФ, потом будем отстаивать свою точку зрения в (Спортивный арбитражный суд – Sports.ru).

Это было обоюдное решение – наше и . Он изменился, стал сильно взрослым, даже не по годам как‑то», – сказал .

Ранее ИИХФ отстранила Федотова от матчей на национальном и международном уровне на 4 месяца из-за ситуации с его контрактом с «Филадельфией». Дисквалификация вступает в силу 1 сентября. оспаривает это решение Международной федерации.

Президент ЦСКА заявил, что Федотов будет играть в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября: «Клуб прошел заявку в ФХР и КХЛ. Юридически мы все правильно сделали, считаю».

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал