Президент ЦСКА о Федотове: «Будем в CAS отстаивать свою точку зрения. Это было обоюдное решение – наше и Ивана»
ЦСКА будет CAS отстаивать позицию в деле вратаря Ивана Федотова.
«Не очень хотелось бы углубляться в юридическую часть. Сейчас будут судебные вещи в ИИХФ, потом будем отстаивать свою точку зрения в CAS (Спортивный арбитражный суд – Sports.ru).
Это было обоюдное решение – наше и Ивана. Он изменился, стал сильно взрослым, даже не по годам как‑то», – сказал Игорь Есмантович.
Ранее ИИХФ отстранила Федотова от матчей на национальном и международном уровне на 4 месяца из-за ситуации с его контрактом с «Филадельфией». Дисквалификация вступает в силу 1 сентября. ЦСКА оспаривает это решение Международной федерации.
Президент ЦСКА заявил, что Федотов будет играть в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября: «Клуб прошел заявку в ФХР и КХЛ. Юридически мы все правильно сделали, считаю».
История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал
Взрослые люди сами за себя могут сказать и им не нужен папик-суфлер, но Ванятка, видимо, так и будет безучастного пентюха отыгрывать, а Есмантович его, как неваляшку, туда-сюда валохать.