Морозов о Федотове: «У него дисквалификация до 31 декабря. Он пропустил год, отслужил в армии, хочет играть в хоккей. Пытаемся помочь парню»
Президент КХЛ рассказал, что Иван Федотов не будет играть в лиге до января.
– Федотов подписал контракт, лига зарегистрировала. Международная федерация хоккея одобрила заявку, но сделала пометку, что у игрока действует дисквалификация до 31 декабря. На данный момент такая ситуация.
Первая игра у ЦСКА 1 сентября, юристы клуба работают. Мы все хотим помочь парню, который пропустил год, отслужил в армии, хочет играть в хоккей. Он целенаправленно подписал двухлетний контракт с ЦСКА, хочет продолжить свою карьеру здесь. Мы пытаемся сделать все, чтобы помочь ему.
Думаю, 1 сентября мы увидимся и скажем, что удалось сделать. Для всех это важный вопрос. Мы понимаем серьезность ситуации. Все законы, санкции мы знаем. Юристы сейчас работают, но однозначного ответа нет. Все понимают последствия, которые могут быть.
– КХЛ разрешит ему играть, если ничего не поменяется?
– На данный момент нет. У него стоит дисквалификация. У Федотова заканчивается дисквалификация 31 декабря, 1 января он сможет играть. Мы его заявили на сезон, но есть пометка о дисквалификации до 31 декабря.
– Чей контракт ИИХФ ставит выше?
– В этом будем разбираться. Если ИИХФ дисквалифицировала игрока, значит они признают контракт c НХЛ.
Игрок направлял официальные бумаги в клуб и в ИИХФ, что у него есть контракт с ЦСКА, – сказал Алексей Морозов.
14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.
Вчера стало известно, что Федерация хоккея России разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.
Что будет, если Федотов сыграет 1 сентября за ЦСКА? Как накажут наш хоккей? Главные вопросы по делу вратаря
Федотов сыграет в КХЛ только в январе? Есть решение ФХР, но ЦСКА пока его игнорирует
Руководители ЦСКА сами отправили Федотова в армию, сами отняли у него возможность играть в хоккей, власти им в этом охотно помогли, а теперь всем миром от Морозова до последнего Назарова давят на жалость в прессе по поводу того, что бедный Федотов сидел без хоккея год, и теперь еще посидит)
Хотели бы дать ему играть, уже опустили бы в Штаты ещё год назад, не организовав ему призыв на срочную службу.
"Все было, в общем-то, неплохо,
Пока не стали улучшать". (с)