Морозов о Федотове: «У него дисквалификация до 31 декабря. Он пропустил год, отслужил в армии, хочет играть в хоккей. Пытаемся помочь парню»

Президент КХЛ рассказал, что Иван Федотов не будет играть в лиге до января.

– Федотов подписал контракт, лига зарегистрировала. Международная федерация хоккея одобрила заявку, но сделала пометку, что у игрока действует дисквалификация до 31 декабря. На данный момент такая ситуация.

Первая игра у ЦСКА 1 сентября, юристы клуба работают. Мы все хотим помочь парню, который пропустил год, отслужил в армии, хочет играть в хоккей. Он целенаправленно подписал двухлетний контракт с ЦСКА, хочет продолжить свою карьеру здесь. Мы пытаемся сделать все, чтобы помочь ему.

Думаю, 1 сентября мы увидимся и скажем, что удалось сделать. Для всех это важный вопрос. Мы понимаем серьезность ситуации. Все законы, санкции мы знаем. Юристы сейчас работают, но однозначного ответа нет. Все понимают последствия, которые могут быть.

– КХЛ разрешит ему играть, если ничего не поменяется?

– На данный момент нет. У него стоит дисквалификация. У Федотова заканчивается дисквалификация 31 декабря, 1 января он сможет играть. Мы его заявили на сезон, но есть пометка о дисквалификации до 31 декабря.

– Чей контракт ИИХФ ставит выше?

– В этом будем разбираться. Если ИИХФ дисквалифицировала игрока, значит они признают контракт c НХЛ.

Игрок направлял официальные бумаги в клуб и в ИИХФ, что у него есть контракт с ЦСКА, – сказал .

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Вчера стало известно, что Федерация хоккея России разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

Что будет, если Федотов сыграет 1 сентября за ЦСКА? Как накажут наш хоккей? Главные вопросы по делу вратаря

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