Морозов о Федотове: «У него дисквалификация до 31 декабря. Он пропустил год, отслужил в армии, хочет играть в хоккей. Пытаемся помочь парню»

Теги ЦСКА ИИХФ дисквалификации Филадельфия Алексей Морозов НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Президент КХЛ рассказал, что Иван Федотов не будет играть в лиге до января.

– Федотов подписал контракт, лига зарегистрировала. Международная федерация хоккея одобрила заявку, но сделала пометку, что у игрока действует дисквалификация до 31 декабря. На данный момент такая ситуация.

Первая игра у ЦСКА 1 сентября, юристы клуба работают. Мы все хотим помочь парню, который пропустил год, отслужил в армии, хочет играть в хоккей. Он целенаправленно подписал двухлетний контракт с ЦСКА, хочет продолжить свою карьеру здесь. Мы пытаемся сделать все, чтобы помочь ему.

Думаю, 1 сентября мы увидимся и скажем, что удалось сделать. Для всех это важный вопрос. Мы понимаем серьезность ситуации. Все законы, санкции мы знаем. Юристы сейчас работают, но однозначного ответа нет. Все понимают последствия, которые могут быть.

– КХЛ разрешит ему играть, если ничего не поменяется?

– На данный момент нет. У него стоит дисквалификация. У Федотова заканчивается дисквалификация 31 декабря, 1 января он сможет играть. Мы его заявили на сезон, но есть пометка о дисквалификации до 31 декабря.

– Чей контракт ИИХФ ставит выше?

– В этом будем разбираться. Если ИИХФ дисквалифицировала игрока, значит они признают контракт c НХЛ.

Игрок направлял официальные бумаги в клуб и в ИИХФ, что у него есть контракт с ЦСКА, – сказал Алексей Морозов.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Вчера стало известно, что Федерация хоккея России разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

Что будет, если Федотов сыграет 1 сентября за ЦСКА? Как накажут наш хоккей? Главные вопросы по делу вратаря

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12 комментариев

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Togliattinec
А все понимают сюр ситуации?
Руководители ЦСКА сами отправили Федотова в армию, сами отняли у него возможность играть в хоккей, власти им в этом охотно помогли, а теперь всем миром от Морозова до последнего Назарова давят на жалость в прессе по поводу того, что бедный Федотов сидел без хоккея год, и теперь еще посидит)
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Mechel**
Верю в принципиальность Есмантовича! Обязан заявить на матч Федотова и показать всем🖕!))) Шоу должно продолжаться!
+11
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+7
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Владимир Бодимер
Вот ведь лицемерные г***ы :-/
Хотели бы дать ему играть, уже опустили бы в Штаты ещё год назад, не организовав ему призыв на срочную службу.
+8
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ilya1809
Ответ marshal .masha
Федотов мог отслужив , спокойно ехать и играть в Америку, где у него подписан контакт
Откуда вы знаете? Может ему пообещали страшную кару, или преследование родственников?ЕГО на ровном месте, единственного хоккеиста загребли как преступника, и отправили тут же моментально, в хрен пойми куда.Обычному например моблизиованного дабт поветску и дают время,даже тому тко не являлся за повесткой.Общество же промолчало, коллеги убрали взгляд в сторону, ни одная душа за него не вступилась,хотя было очевидно показательный поступок по отношению к нему.По тому что мы знаем 0 хоккеистов и футболистов которых забрали да еще так резко,это суперочевидно.Куда ему дергется, что будет с ним потом?он вполне себе адекватно понимает что его съедят и не подавятся.Ладно бы там Овечкины бы шумели или Ковальчуки, и это хоть как то репутационно било по Есмантовичу, система бы оправдывалась, и мимикрировало под законность,и Федотов понимал что есть хоть кто то, кто готов за него вступится..а так, у него уже никакого выбора то и нет
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Serge Vendino
Ну отпустите за океан тогда. Хотя бы в АХЛ поиграть сможет.
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Макс Смирнов
Только у нас у чинуш эффективных манагеров корона на голове , раздуть так из мухи слона это надо реально умудрится , при первом же звоночке в чем проблема посадить на самолет есмантовича с Третьяком и отправить в Филадельфию на переговоры , договорились бы на обычную аренду , сколько у нас так молодежи в аренде от НХЛ играет , но нет же мы же самые умные , а теперь сидят плачут бестолочи 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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papadok
В прошлом году парню уже помогли, спасибо.
"Все было, в общем-то, неплохо,
Пока не стали улучшать". (с)
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Gleb
Почему этому парню запретили играть в хоккей в НХЛ?
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A K
Хотите помочь - билет в Филадельфию ему купите
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Buball
Хотите помочь - отпустите с богом. Ладно вы его хотели наказать (хотя вообще-то не ладно, беспредел полный), но теперь вы всю лигу в угол загоняете. Таким абсурдом ЦСКА только при Тихонове в 90е занимался, итог всем известен, успокойтесь уже и дайте ему уехать, вы и без него сезон проведёте спокойно.
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максим зайцев
Ответ marshal .masha
Федотов мог отслужив , спокойно ехать и играть в Америку, где у него подписан контакт
Он должен был ехать туда на пике. После армии ему надо набрать кондиции для начала. Я думаю, что и Фили это понимают. Договориться можно. Но это не отменяет необходимость пересмотра отношений КХЛ с ФХР и ИИХФ соответственно. Пора заканчивать все эти Евротуры и т.д.
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