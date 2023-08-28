КХЛ не будет пересматривать потолок заплат из‑за динамики курса рубля: «Так можно четыре раза в год пересматривать»

Теги бизнес КХЛ Матч ТВ Сергей Доброхвалов деньги потолок зарплат Хоккей

В КХЛ не будут пересматривать потолок заплат из‑за динамики курса рубля.

Сейчас потолок зарплат для клубов Фонбет чемпионата КХЛ составляет 900 миллионов рублей.

«Пересматривать потолок зарплат из‑за роста курса [иностранных валют к рублю] точно нет смысла. Так можно четыре раза в год пересматривать.

Мы точно не будем этого делать», – сказал вице‑президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.

Сегодня, 28 августа, 1 доллар стоит 94,71 рубля, 1 евро – 102,25.

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4 комментария

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Bartez1986
толку от вашего потолка? Йозе его вертит как хочет
+11
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+11
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marshal .masha
Потолок надо уменьшить раза в два, как минимум
+2
-1
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Barvex
Потолок зарплат - это фикция.
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Голуби в траве
Как говорил Юра Клинских, " С ##### темпами инфляции, я за##### переделывать слова, так что пусть будет как есть"( песня " Бомж", кто в лесу))
0
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