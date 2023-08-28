КХЛ не будет пересматривать потолок заплат из‑за динамики курса рубля: «Так можно четыре раза в год пересматривать»

В КХЛ не будут пересматривать потолок заплат из‑за динамики курса рубля.

Сейчас потолок зарплат для клубов Фонбет чемпионата составляет 900 миллионов рублей.

«Пересматривать потолок зарплат из‑за роста курса [иностранных валют к рублю] точно нет смысла. Так можно четыре раза в год пересматривать.

Мы точно не будем этого делать», – сказал вице‑президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.

Сегодня, 28 августа, 1 доллар стоит 94,71 рубля, 1 евро – 102,25.