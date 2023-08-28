КХЛ не будет пересматривать потолок заплат из‑за динамики курса рубля: «Так можно четыре раза в год пересматривать»
В КХЛ не будут пересматривать потолок заплат из‑за динамики курса рубля.
Сейчас потолок зарплат для клубов Фонбет чемпионата КХЛ составляет 900 миллионов рублей.
«Пересматривать потолок зарплат из‑за роста курса [иностранных валют к рублю] точно нет смысла. Так можно четыре раза в год пересматривать.
Мы точно не будем этого делать», – сказал вице‑президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.
Сегодня, 28 августа, 1 доллар стоит 94,71 рубля, 1 евро – 102,25.
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