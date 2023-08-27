Гальченюк получит 80 млн рублей бонусами за попадание в топ-3 бомбардиров или снайперов сезона, еще 10 млн – за 30 очков (Артур Хайруллин)

Алекс Гальченюк может получить 90 млн рублей бонусами по контракту со СКА.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

25 августа СКА объявил о подписании контракта на 2 года с 3-м номером драфта НХЛ-2012.

«В контракте Гальченюка прописан бонус в 80 миллионов рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров или снайперов регулярного чемпионата.

Также Алекс Гальченюк получит бонус в 10 миллионов рублей (он не попадает под потолок зарплат), если наберет 30 очков в регулярном чемпионате», – написал Хайруллин.

Напомним, 9 июля Гальченюк был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде.

14 июля «Аризона» расторгла контракт с Гальченюком, после чего он начал изучать предложения в Фонбет Чемпионате КХЛ. В августе с него сняли 5 обвинений из 6.

В прошлом сезоне игрок не отметился результативными действиями в 11 матчах чемпионата НХЛ.

Зарплата Гальченюка в СКА – 50 млн рублей в сезоне-2023/24, 100 млн – в 2024/25 («СЭ»)