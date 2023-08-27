Гальченюк получит 80 млн рублей бонусами за попадание в топ-3 бомбардиров или снайперов сезона, еще 10 млн – за 30 очков (Артур Хайруллин)

Теги СКА КХЛ Алекс Гальченюк Спорт-Экспресс деньги потолок зарплат Хоккей

Алекс Гальченюк может получить 90 млн рублей бонусами по контракту со СКА.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

25 августа СКА объявил о подписании контракта на 2 года с 3-м номером драфта НХЛ-2012.

«В контракте Гальченюка прописан бонус в 80 миллионов рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров или снайперов регулярного чемпионата.

Также Алекс Гальченюк получит бонус в 10 миллионов рублей (он не попадает под потолок зарплат), если наберет 30 очков в регулярном чемпионате», – написал Хайруллин.

Напомним, 9 июля Гальченюк был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде.

14 июля «Аризона» расторгла контракт с Гальченюком, после чего он начал изучать предложения в Фонбет Чемпионате КХЛ. В августе с него сняли 5 обвинений из 6. 

В прошлом сезоне игрок не отметился результативными действиями в 11 матчах чемпионата НХЛ.

Зарплата Гальченюка в СКА – 50 млн рублей в сезоне-2023/24, 100 млн – в 2024/25 («СЭ»)

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7 комментариев

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Ферзь на р1
Такое только в КХЛ возможно))) для Ромки потолок-шмотолок зарплат до балды, этому штэмпу)
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askmi13
Ребята, все обратили внимание??? Спортс только о Ромке "Великом системном" тренере пишет)))
+1
-1
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KaizerSoze
Есть кто за цифрами следит точными?
Сейчас получается потолок превышен на 170-200 млн? При этом вчера последний день был подачи заявки, получается СКА не уложился в нужный потолок, я правильно понимаю? - если рассматривать в разрезе, что СКА соблюдает правила.
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Валерий Береснев
Полный беспредел
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