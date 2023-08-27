«КХЛ стала только интереснее за счет уменьшения количества легионеров. А при 20% разрыва между полом и потолком и у нас «Вегасы» будут выигрывать». Тренер «Нефтехимика» о лиге

Теги Нефтехимик НХЛ КХЛ Олег Леонтьев Вегас лимит на легионеров деньги потолок зарплат Хоккей

Тренер «Нефтехимика» считает, что КХЛ с меньшим числом легионеров стала интереснее.

– У нас есть достаточно мощные игроки. Мы не стали слабее, я могу это гарантировать. За счет уменьшения количества легионеров лига стала только интереснее, несмотря на большой разрыв между полом и потолком зарплат.

Хорошие игроки приезжают в небогатые, но очень амбициозные клубы. Я думаю, что КХЛ от этого только выигрывает. А если разрыв между полом и потолком зарплат сократится хотя бы до 20%, тогда чемпионат станет намного интереснее.

Тогда и у нас условные «Вегасы» будут выигрывать, если проецировать на НХЛ.

– Это все, конечно, хорошо, но откуда небогатым клубам брать дополнительные средства к существованию?

– Значит, надо сокращать потолок зарплат. Если вы не можете поднять пол, то урезайте потолок. Но, конечно, этого не произойдет, – сказал Олег Леонтьев. 

В сезоне-2023/24 размер потолка зарплат в Фонбет Чемпионате КХЛ составляет 900 миллионов рублей, пола – 405 млн (в сезоне-2022/23 – 315 млн). 

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7 комментариев

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Вячеслав Котов
у ска вон вообще потолка нет только пол
+4
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+4
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Idacius
"Хорошие игроки приезжают в небогатые клубы" - ага, вон Прохоркин в Сочи перебрался. Ах да...
+3
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+3
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Вова Горшенко
это на бумаге разрыв 20 процентов а в результате пропасть и небеса.И никогда в КХЛ Вегас не выиграет.У нас давно ЦСКА и ска на бумаге проходят потолок.А на самом деле?????
+2
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+2
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Санитар-волк
Всё это очень смешно. в НХЛ периодически выстреливают новые клубы. Когда у нас это было? И не будет уже, при нынешней "интересной" системе.
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цэсемьэр
поставьте ему капельницу, налицо передозировка выбросами газов с Нефтехима - бредит.
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Григ77
Надо еще отпустить всех тех кто о нхл мечтает и тогда у нас будет самый сильный и привлекательный чемпионат в нашей галактике))
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Валерий Сергеевич
Ответ Вячеслав Котов
у ска вон вообще потолка нет только пол
Потолок у СКА есть, только он в другой галактике!
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