«КХЛ стала только интереснее за счет уменьшения количества легионеров. А при 20% разрыва между полом и потолком и у нас «Вегасы» будут выигрывать». Тренер «Нефтехимика» о лиге

Тренер «Нефтехимика» считает, что КХЛ с меньшим числом легионеров стала интереснее.

– У нас есть достаточно мощные игроки. Мы не стали слабее, я могу это гарантировать. За счет уменьшения количества легионеров лига стала только интереснее, несмотря на большой разрыв между полом и потолком зарплат.

Хорошие игроки приезжают в небогатые, но очень амбициозные клубы. Я думаю, что КХЛ от этого только выигрывает. А если разрыв между полом и потолком зарплат сократится хотя бы до 20%, тогда чемпионат станет намного интереснее.

Тогда и у нас условные « » будут выигрывать, если проецировать на .

– Это все, конечно, хорошо, но откуда небогатым клубам брать дополнительные средства к существованию?

– Значит, надо сокращать потолок зарплат. Если вы не можете поднять пол, то урезайте потолок. Но, конечно, этого не произойдет, – сказал Олег Леонтьев.

В сезоне-2023/24 размер потолка зарплат в Фонбет Чемпионате КХЛ составляет 900 миллионов рублей, пола – 405 млн (в сезоне-2022/23 – 315 млн).