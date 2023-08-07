СКА на 172 млн рублей превышает потолок зарплат КХЛ. Уйти могут Пашнин, Николаев или Подъяпольский, Моисеев, а Сапего или Алистров – перейти в «Сочи»

Теги СКА КХЛ Михаил Пашнин Сочи Владислав Подъяпольский Сергей Сапего Данила Моисеев Владимир Алистров Спорт-Экспресс потолок зарплат Дмитрий Николаев Хоккей

СКА продолжает превышать верхнюю планку потолка зарплат КХЛ.

Петербургский клуб превышает потолок зарплат на 172 миллиона рублей, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Из команды могут уйти защитник Михаил Пашнин (45 млн рублей), один из пары вратарей Дмитрий Николаев и Владислав Подъяпольский (оба – 45 млн рублей), а также нападающий Данила Моисеев (35 млн рублей).

«Есть вероятность, что в «Сочи» отправится кто-то из белорусских новичков команды: защитник Сергей Сапего и нападающий Владимир Алистров зарабатывают по 40 миллионов рублей в год.

Но такие меры могут не понадобиться: в ближайшее время ряд игроков могут подписать новые контракты с понижением зарплаты», – сообщается в тексте издания.

В середине июля СКА превышал потолок зарплат на 350 миллионов рублей.

Максимальный предел потолка зарплат в КХЛ установлен на отметке 900 миллионов рублей.

10 комментариев

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Цирк.
Интересно кого такой подход еще смог удержать болеть за эту команду?
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такого не может быть 🤣
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Когда хреново играешь в хоккейный менеджер.
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А завтра хоба,потолок увеличен 😂
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Жадность фраера погубит)))
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Хорошо два фарма в КХЛ иметь.
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Удобно, чё! Чуть что в Сочи на передержку. А так мы за славный наш хоккей и конкуренцию.
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вот так просто "ряд игроков переподпишут контакты на меньшую зарплату"...
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Ой, я прям волнуюсь за них, дисквалифицируют ещё
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Ответ Made-in-Russia
Цирк. Интересно кого такой подход еще смог удержать болеть за эту команду?
дело не в команде..а в лиге..что они такое позволяют..
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