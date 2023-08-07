СКА на 172 млн рублей превышает потолок зарплат КХЛ. Уйти могут Пашнин, Николаев или Подъяпольский, Моисеев, а Сапего или Алистров – перейти в «Сочи»

СКА продолжает превышать верхнюю планку потолка зарплат КХЛ.

Петербургский клуб превышает потолок зарплат на 172 миллиона рублей, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Из команды могут уйти защитник (45 млн рублей), один из пары вратарей и (оба – 45 млн рублей), а также нападающий (35 млн рублей).

«Есть вероятность, что в « » отправится кто-то из белорусских новичков команды: защитник Сергей Сапего и нападающий зарабатывают по 40 миллионов рублей в год.

Но такие меры могут не понадобиться: в ближайшее время ряд игроков могут подписать новые контракты с понижением зарплаты», – сообщается в тексте издания.

В середине июля превышал потолок зарплат на 350 миллионов рублей.

Максимальный предел потолка зарплат в установлен на отметке 900 миллионов рублей.