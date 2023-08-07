СКА на 172 млн рублей превышает потолок зарплат КХЛ. Уйти могут Пашнин, Николаев или Подъяпольский, Моисеев, а Сапего или Алистров – перейти в «Сочи»
СКА продолжает превышать верхнюю планку потолка зарплат КХЛ.
Петербургский клуб превышает потолок зарплат на 172 миллиона рублей, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Из команды могут уйти защитник Михаил Пашнин (45 млн рублей), один из пары вратарей Дмитрий Николаев и Владислав Подъяпольский (оба – 45 млн рублей), а также нападающий Данила Моисеев (35 млн рублей).
«Есть вероятность, что в «Сочи» отправится кто-то из белорусских новичков команды: защитник Сергей Сапего и нападающий Владимир Алистров зарабатывают по 40 миллионов рублей в год.
Но такие меры могут не понадобиться: в ближайшее время ряд игроков могут подписать новые контракты с понижением зарплаты», – сообщается в тексте издания.
В середине июля СКА превышал потолок зарплат на 350 миллионов рублей.
Максимальный предел потолка зарплат в КХЛ установлен на отметке 900 миллионов рублей.
Интересно кого такой подход еще смог удержать болеть за эту команду?