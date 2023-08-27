Григоренко о Федотове и армии: «Не думаю, что он сильно изменился. Хороший, спокойный парень. Физическая форма Вани впечатлила»
Михаил Григоренко сказал, что его впечатлила физическая форма Ивана Федотова.
Вратарь вернулся в ЦСКА после года службы на Северном флоте, подписав контракт на 2 года.
ИИХФ отстранила Федотова от матчей на национальном и международном уровне на 4 месяца из-за ситуации с его соглашением с «Филадельфией». Дисквалификация вратаря вступает в силу 1 сентября. ЦСКА оспаривает это решение Международной федерации.
– В команду спустя год вернулся Иван Федотов…
– Физическая форма Вани впечатлила. Очень здорово выглядит. Все рады, что он вернулся. На сборах здорово выглядит, хорошо играет. Мы ему поможем, чем сможем, а в сезоне он нам помогать будет.
– Какие-то перемены в нем после армии заметили?
– Ваня – хороший, спокойный парень. Профессионал своего дела, сосредоточен на работе. Не думаю, что он сильно изменился, – сказал Григоренко.
Слепышев пошутил про Федотова и армию: «За год стал разбираться не только во вратарях, но и в полевых... действиях». Иван ответил: «Застолбил для тебя 2 наряда вне очереди 🫡»
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