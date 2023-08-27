Григоренко о Федотове и армии: «Не думаю, что он сильно изменился. Хороший, спокойный парень. Физическая форма Вани впечатлила»

Михаил Григоренко сказал, что его впечатлила физическая форма Ивана Федотова.

Вратарь вернулся в ЦСКА после года службы на Северном флоте, подписав контракт на 2 года.

ИИХФ отстранила от матчей на национальном и международном уровне на 4 месяца из-за ситуации с его соглашением с «Филадельфией». Дисквалификация вратаря вступает в силу 1 сентября. оспаривает это решение Международной федерации.

– В команду спустя год вернулся Иван Федотов…

– Физическая форма впечатлила. Очень здорово выглядит. Все рады, что он вернулся. На сборах здорово выглядит, хорошо играет. Мы ему поможем, чем сможем, а в сезоне он нам помогать будет.

– Какие-то перемены в нем после армии заметили?

– Ваня – хороший, спокойный парень. Профессионал своего дела, сосредоточен на работе. Не думаю, что он сильно изменился, – сказал .

Слепышев пошутил про Федотова и армию: «За год стал разбираться не только во вратарях, но и в полевых... действиях». Иван ответил: «Застолбил для тебя 2 наряда вне очереди 🫡»