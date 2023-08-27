Григоренко о Федотове и армии: «Не думаю, что он сильно изменился. Хороший, спокойный парень. Физическая форма Вани впечатлила»

Теги ЦСКА КХЛ Михаил Григоренко Иван Федотов Хоккей

Михаил Григоренко сказал, что его впечатлила физическая форма Ивана Федотова.

Вратарь вернулся в ЦСКА после года службы на Северном флоте, подписав контракт на 2 года. 

ИИХФ отстранила Федотова от матчей на национальном и международном уровне на 4 месяца из-за ситуации с его соглашением с «Филадельфией». Дисквалификация вратаря вступает в силу 1 сентября. ЦСКА оспаривает это решение Международной федерации.

– В команду спустя год вернулся Иван Федотов…

– Физическая форма Вани впечатлила. Очень здорово выглядит. Все рады, что он вернулся. На сборах здорово выглядит, хорошо играет. Мы ему поможем, чем сможем, а в сезоне он нам помогать будет.

– Какие-то перемены в нем после армии заметили?

– Ваня – хороший, спокойный парень. Профессионал своего дела, сосредоточен на работе. Не думаю, что он сильно изменился, – сказал Григоренко

Слепышев пошутил про Федотова и армию: «За год стал разбираться не только во вратарях, но и в полевых... действиях». Иван ответил: «Застолбил для тебя 2 наряда вне очереди 🫡»

 

1 комментарий

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