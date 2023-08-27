Ротенберг о деле Федотова и ИИХФ: «Нам не надо открывать новый фронт. Мы не имеем права отбирать у детей мечту о золоте ЧМ и ОИ. Нужно найти бесконфликтное решение»

Роман Ротенберг заявил, что Россия не должна враждовать с ИИХФ из-за Федотова.

– У вас нет тревоги, что после 1 сентября мы рассоримся с ИИХФ из-за «дела », получив тем самым кучу проблем?

– Худой мир лучше доброй ссоры. Конфликты нам точно не нужны. Нам не надо открывать новый фронт. Нам нужно найти правильное бесконфликтное решение. Мы должны совместно делать все возможное, чтобы как можно быстрее вернуться на международную арену. В моем понимании, это возможно.

Скажу вам, что мы ведем переговоры с , чтобы как можно быстрее снова играть на чемпионатах мира. И там есть решения. Но если мы войдем в какую-то конфликтную ситуацию, то все эти решения окажутся подвешенными. Нам нельзя этого допускать, и это мое личное мнение.

Мы готовим детишек на будущее, молодых хоккеистов, которые вернутся на международную арену и победят любого соперника, показывая самый современный хоккей. Мы сможем победить любую сборную мира – Канаду, Швецию, Финляндию, США… Мы должны работать сообща, чтобы вернуться сильнее.

Но нельзя создавать ситуацию, из-за которой мы подвесим историю своего хоккея, наше будущее. Мы не должны подвешивать мечту детей. Их мечта – выиграть золото чемпионата мира или Олимпиады, выступая за сборную России. И эту мечту у детей отбирать мы не имеем права, – сказал первый вице-президент и главный тренер .

Ранее ИИХФ отстранила , подписавшего контракт с ЦСКА, от матчей на национальном и международном уровне на 4 месяца из-за ситуации с его соглашением с «Филадельфией». Дисквалификация вратаря вступает в силу 1 сентября. оспаривает это решение Международной федерации.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов будет играть в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября: «Клуб прошел заявку в ФХР и КХЛ. Юридически мы все правильно сделали, считаю». Президент ИИХФ Люк Тардиф сказал о дисквалификации Федотова: «Если ЦСКА нарушит правила, то ИИХФ откроет дисциплинарное дело».

Ротенберг об отношениях с НХЛ: «Конфликты не нужны. Мы легко можем сами пострадать. У нас могут выгрести всех талантливых ребят»

ИИХФ может запретить командам КХЛ международные трансферы, если Федотов сыграет за ЦСКА в лиге. С армейцев могут снять очки и оштрафовать («Р-Спорт»)