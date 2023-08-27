Ротенберг о деле Федотова и ИИХФ: «Нам не надо открывать новый фронт. Мы не имеем права отбирать у детей мечту о золоте ЧМ и ОИ. Нужно найти бесконфликтное решение»

Теги ЦСКА СКА ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Политика Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что Россия не должна враждовать с ИИХФ из-за Федотова.

– У вас нет тревоги, что после 1 сентября мы рассоримся с ИИХФ из-за «дела Ивана Федотова», получив тем самым кучу проблем?

– Худой мир лучше доброй ссоры. Конфликты нам точно не нужны. Нам не надо открывать новый фронт. Нам нужно найти правильное бесконфликтное решение. Мы должны совместно делать все возможное, чтобы как можно быстрее вернуться на международную арену. В моем понимании, это возможно.

Скажу вам, что мы ведем переговоры с ИИХФ, чтобы как можно быстрее снова играть на чемпионатах мира. И там есть решения. Но если мы войдем в какую-то конфликтную ситуацию, то все эти решения окажутся подвешенными. Нам нельзя этого допускать, и это мое личное мнение.

Мы готовим детишек на будущее, молодых хоккеистов, которые вернутся на международную арену и победят любого соперника, показывая самый современный хоккей. Мы сможем победить любую сборную мира – Канаду, Швецию, Финляндию, США… Мы должны работать сообща, чтобы вернуться сильнее.

Но нельзя создавать ситуацию, из-за которой мы подвесим историю своего хоккея, наше будущее. Мы не должны подвешивать мечту детей. Их мечта – выиграть золото чемпионата мира или Олимпиады, выступая за сборную России. И эту мечту у детей отбирать мы не имеем права, – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА

Ранее ИИХФ отстранила Федотова, подписавшего контракт с ЦСКА, от матчей на национальном и международном уровне на 4 месяца из-за ситуации с его соглашением с «Филадельфией». Дисквалификация вратаря вступает в силу 1 сентября. ЦСКА оспаривает это решение Международной федерации.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов будет играть в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября: «Клуб прошел заявку в ФХР и КХЛ. Юридически мы все правильно сделали, считаю». Президент ИИХФ Люк Тардиф сказал о дисквалификации Федотова: «Если ЦСКА нарушит правила, то ИИХФ откроет дисциплинарное дело».

Ротенберг об отношениях с НХЛ: «Конфликты не нужны. Мы легко можем сами пострадать. У нас могут выгрести всех талантливых ребят»

ИИХФ может запретить командам КХЛ международные трансферы, если Федотов сыграет за ЦСКА в лиге. С армейцев могут снять очки и оштрафовать («Р-Спорт»)

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32 комментария

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Quiet Space
Ответ Михаил Опякин
А если бы это был вратарь СКА?
надо сказать, что при всех мутках с фармами, до действий Есмантовича с армией, с игнором контракта НХЛ руководство СКА не опускается. Как бы все не относились к Ротену, но в данном случае он чуть ли ни единственный весомый "игрок", который не поддерживает коней и их беспредел, и даже ,полагаю, имеет шансы не забздеть им помешать
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Uriy walmart
Ого, что это за недоверие линии партии? Надо проверить на иноагенство.
Не удивлюсь если у него ещё и паспорт соседней страны есть
+32
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Boroldinho
Роман, часто говорит откровенный бред, но сейчас сказал адекватно, в разрез курсу взятому хоккейными властями, молодец.
+14
-3
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ГЕНПЛАН
Вот так поворот, а ведь Йозе может стать спасителем российскоо хоккея))
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Михаил Опякин
А если бы это был вратарь СКА?
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Андрей Балабаев
Уникальный случай. Народ в комментах поддерживает Ротенберга)
+8
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Nick Black
В нашей стране все ради детей , это понятно.
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nmnackjbxkasbk
Ответ Андрей Балабаев
Уникальный случай. Народ в комментах поддерживает Ротенберга)
сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время
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nightingale46
Рот и Ларионов чуть ли единственные высказали здравую точку зрения. Вся ситуация с Федотовым это полнейший беспредел ЦСКА, где менеджмент не удосужился договориться об аренде с "филой", которой и самой в ее состоянии не нужен вратарь с годовым простоем. Зачем придумывать сложности на ровном месте?! Это даже не идиотизм, а игнорирование реальности. Интервью Есмантовича просто пугает!
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Александр Трифон0в
Есиантович против Ротенберга, почему то я догадываюсь кто победит
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PolarBear
А где Кожевников ? Где Майоров ? Где Фетисня ?Почему они открыто не скажут, что Ротен не прав насчет заигрывания с ИИХФ?
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Michael1969
Ответ Андрей Балабаев
Уникальный случай. Народ в комментах поддерживает Ротенберга)
Народ не Ротенберга поддерживает, а человека, говорящего здравые вещи. Если им оказался Ротенберг - теперь мы знаем, что такое бывает. Как говорится, "если Путин процитировал таблицу умножения - это не повод от неё отказыааться"
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Pavel Beliavskiy
ЦСКА конкретно неправ в этом скандале. Но и Россию в ближайшие годы ни на ЧМ ни на ОИ не пустят. Ни в каком статусе.
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nmnackjbxkasbk
вот и голубь мира подлетел.
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Bud Hockey Best
получается ротенберги против сечина и мишустина, бьются в настолке за карточку Федотова у Сечина была карта спрятать в тюрме на год! Ротенберг достал коллекционную фигурку золотого Миллера которая может хранить сколько угодно карточек хоккеистов не учитывая в правилах. Два плохих поля на которые не надо попадать это Хитрый татарин, и караоке с Михаилом Анисиным.
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Igbin
Ответ Александр Трифон0в
Есиантович против Ротенберга, почему то я догадываюсь кто победит
Перед ОИ-2022 Ротенберг проиграл этой же команде.
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Макс Боронин
Ответ Varvar27
Да сколько можно писать про каждый Пук Ромы и Алины.? Реально уже достали,мягко говоря
Кликбэйт. "Здесь вообще все просто так, кроме денег" (с) Брат 2
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личные рекорды это не хоккей
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Есмантовича поставили в ЦСКА хоккей двигать и вопросы решать а он только проблемы создает , зачем Сечину такой работник?
Не мог с парнем молодым вопрос решить а смог только наказать, и дальше весь хоккей наш накрячить, все понимают что выиграл кубок Сечин и даже главный тренер а от Беспонтовича одни головняки
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catcher69
походу это послание эффективному манагеру с самого верха...
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Vladislav Zhalobkevich
Сечинские подвинули Рому во время ОИ, он теперь пытается отомстить. Подковёрная битва, купил попкорн.
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bukvoed33
вы её уже отобрали
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Varvar27
Да сколько можно писать про каждый Пук Ромы и Алины.?
Реально уже достали,мягко говоря
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Игорь Новиков
"Но нельзя создавать ситуацию, из-за которой мы подвесим историю своего хоккея, наше будущее."

Эта ситуация давно создана.
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