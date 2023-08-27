Тардиф о том, могут ли с ЦСКА снять очки, если Федотов сыграет в КХЛ: «Такие решения должны принимать лиги, а не ИИХФ. Мы начнем дисциплинарный процесс»

Теги ЦСКА ИИХФ КХЛ Иван Федотов ТАСС Люк Тардиф Хоккей

Глава ИИХФ прокомментировал информацию о возможных санкциях против ЦСКА.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. 

Ранее появилась информация, что в случае, если Федотов будет участвовать в матчах КХЛ в течение срока дисквалификации, ИИХФ может лишить ЦСКА набранных в чемпионате очков.

«Такого рода решения должны принимать лиги, а не ИИХФ. Если он сыграет, мы начнем дисциплинарный процесс», – сказал Люк Тардиф.

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11 комментариев

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Александр Колосов
ИИХФ лишит очков, а ФХР обратно начислит, это не проблема. Проблема для клубов будет, когда наши молодые таланты начнут бежать в НХЛ при действующих контрактах, а это уже не за горами
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Сидни Кросби 2
Ответ Александр Колосов
ИИХФ лишит очков, а ФХР обратно начислит, это не проблема. Проблема для клубов будет, когда наши молодые таланты начнут бежать в НХЛ при действующих контрактах, а это уже не за горами
Я не думаю что молодые будут бежать в АХЛ, не надо проблему раздувать.
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Злобный колобок
Ответ Александр Колосов
ИИХФ лишит очков, а ФХР обратно начислит, это не проблема. Проблема для клубов будет, когда наши молодые таланты начнут бежать в НХЛ при действующих контрактах, а это уже не за горами
В том-то и прикол, что никаких очков ИИХФ лишать не будет. Человек открытым текстом говорит, что лишение ЦСКА набранных в чемпионате КХЛ очков не в их компетенции. Какой-то идиот выдумал эту чушь, а дальше все стали ее тиражировать.
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Дмитрий
Ответ Александр Колосов
Дело не в мечте, само собой все хотят стать звездой НХЛ. Дело в том, что клубы НХЛ теперь смогут по беспределу уводить игроков без какой-либо компенсации, ссылаясь на прецедент с Федотовым
А если там не получиться, то обратная дорога будет очень проблемной. Вот в чем беда.
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Сидни Кросби 2
Ответ Дмитрий
Есть мнение, что когда родители таскают своих чад на хоккей и тратят на это время и бешеные бабки, то они все мечтают, что их труды вознаградятся именно в североамериканской лиге) соответственно, любой отечественный хоккеист тоже мечтает туда попасть. А теперь плешпатриоты добрались и до этой мечты.
Родители прямо мечтают одни остатся.
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ilya1809
Ответ Дмитрий
А если там не получиться, то обратная дорога будет очень проблемной. Вот в чем беда.
Если руководители хоккея совсем на голову не отморозятся, то будут назад брать.Если же там какие то дурачки ,которые размышляют категорями эдакого занавеса или мести, то ну окей процентов 30 из тех кто мог бы уехать ,не уедут, а остальные все равно поедут.На Российких игроков будет большой,огромный спрос в Европе.Да таких денег как в России возможно не будет,хотя наверое евро по 150 не за горами, но единственная прична по которой в Европе почти нет российских игрок это возможнсть играть в КХЛ.Условные Лукояновы,Чебыкины и Коростелвы естественно будут здесь и никуда не поедут(они и сейчас никуда не поедут) они и будут новый уровень КХЛ, те игроки за которых ТОП клубы будут дратся в межсезонье.Условный Шипачев после поездки в Вегасе, Радулов или какой нибудь Костин с Трениным легко найдут себе работу в Европе, в той же ШВейцарии могли легко выпнуть старика Червенку ради Радулова.Так что лет через пять таких действий уровень лиги будет на уровне лучшего клуба ВХЛ, а "правило невозвращенцов" конечно же отменят, как только начнутся междунарожные матчи, потому что равнять спорт с землей это одно,а вот равнять егос землей и что бы над этим смеялись в мире..это не позволительная роскошь.
А вся ситуация из за того что один единственный Есмантович в том году решил что он хозяин Федотова и решил устроить показательную порку.И оказывается это так сложно просто соблюдать контракты.
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ilya1809
Ответ Сидни Кросби 2
Люк Пердиф,не нужен он НХЛ,после года простоя,там не дураки сидят и не надо воздух портить.
Так Филя бы тогда расторгла контракт по обоюдке, но они же сказали контракт в силе, мы ждем его в расположение.Или вы типо никогда не читали заявления Филадельфии?
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Александр Колосов
Ответ Дмитрий
Есть мнение, что когда родители таскают своих чад на хоккей и тратят на это время и бешеные бабки, то они все мечтают, что их труды вознаградятся именно в североамериканской лиге) соответственно, любой отечественный хоккеист тоже мечтает туда попасть. А теперь плешпатриоты добрались и до этой мечты.
Дело не в мечте, само собой все хотят стать звездой НХЛ. Дело в том, что клубы НХЛ теперь смогут по беспределу уводить игроков без какой-либо компенсации, ссылаясь на прецедент с Федотовым
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