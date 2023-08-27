Тардиф о том, могут ли с ЦСКА снять очки, если Федотов сыграет в КХЛ: «Такие решения должны принимать лиги, а не ИИХФ. Мы начнем дисциплинарный процесс»
Глава ИИХФ прокомментировал информацию о возможных санкциях против ЦСКА.
14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября.
Ранее появилась информация, что в случае, если Федотов будет участвовать в матчах КХЛ в течение срока дисквалификации, ИИХФ может лишить ЦСКА набранных в чемпионате очков.
«Такого рода решения должны принимать лиги, а не ИИХФ. Если он сыграет, мы начнем дисциплинарный процесс», – сказал Люк Тардиф.
А вся ситуация из за того что один единственный Есмантович в том году решил что он хозяин Федотова и решил устроить показательную порку.И оказывается это так сложно просто соблюдать контракты.