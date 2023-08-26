Кожевников о возможных санкциях ИИХФ: «Тардифа надо в шестую палату класть. Они не пойдут на компромисс, у них приказ. Латвия, Финляндия, Швеция всем рулят»

Александр Кожевников высказался о возможных санкциях ИИХФ против КХЛ, ФХР и ЦСКА.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября.

Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

«Понятно, что там происходит бред – больница какая-то. Тардифа надо в клинику класть, в шестую палату.

Должны юристы разобраться могут ли они наложить [санкции]. Я же не знаю этих юридических нюансов. Они же что хочешь могут придумать. У нас юристы точно знают, только будет ли это принято во внимание?

Я думаю, что они не пойдут на компромисс. У них приказ, не хочется говорить нехорошие вещи, но, понятно, что они подлецы. Хоккейные страны: Латвия, Финляндия, Швеция всем и рулят. Поэтому юристы решат, могут ли они это сделать или их нужно послать», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.