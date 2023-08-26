Кожевников о возможных санкциях ИИХФ: «Тардифа надо в шестую палату класть. Они не пойдут на компромисс, у них приказ. Латвия, Финляндия, Швеция всем рулят»

Теги ЦСКА ИИХФ дисквалификации Филадельфия НХЛ КХЛ Александр Кожевников Иван Федотов Р-Спорт Люк Тардиф Хоккей

Александр Кожевников высказался о возможных санкциях ИИХФ против КХЛ, ФХР и ЦСКА.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. 

Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

«Понятно, что там происходит бред – больница какая-то. Тардифа надо в клинику класть, в шестую палату.

Должны юристы разобраться могут ли они наложить [санкции]. Я же не знаю этих юридических нюансов. Они же что хочешь могут придумать. У нас юристы точно знают, только будет ли это принято во внимание?

Я думаю, что они не пойдут на компромисс. У них приказ, не хочется говорить нехорошие вещи, но, понятно, что они подлецы. Хоккейные страны: Латвия, Финляндия, Швеция всем и рулят. Поэтому юристы решат, могут ли они это сделать или их нужно послать», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

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9 комментариев

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Биомеханоид
Всюду заговор. Всем рулит коварная Латвия. Кто эти люди в белых халатах? КУДА ВЫ МЕНЯ ТАЩИТЕ??!!
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Ryan T.
Короче Кожеве одному в шестой палате скучно. Зовёт Тардифа.
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+17
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Кавабунга Шреддоголовый
Латвия растет. Уже тоже рулит в федерации. Не зря третьими на чемпионате мира стали. Осталось еще казахам порулить, чтобы окончательно взорвалось в одном месте
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Melnikov1968
Ты можешь только из-за угла верещать, но толку от этого ноль.
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+3
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Заборостроитель
Должны юристы разобраться могут ли они наложить [санкции]
Спасибо, что уточнили🤣
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Steedfield
Думаю, ближайшие лет 10 Россия будет с Беларусью или странами БРИКС играть. Столько негатива льётся на Запад, что смысла в возобновлении отношений просто нет. Из России слышится только ругань, оскорбления , теории заговора. В принципе после всего высказанного, Россия должна идти своим путём, как это было во времена Ивана III. Полная изоляция от Запада и друзья на Востоке. Фольксваген, после того как его обобрали, заявил, что в Россию больше в ближайшее время не вернётся. Неважно, какая власть там будет. Думаю, и на Западе многие так думают, хотя и не говорят.
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nmnackjbxkasbk
только что его сосед по палате Крикунов говорил, что в Латвии нормальные хлопцы.
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Заборостроитель
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
в штаны точно могут наложить
Редактор тоже так решил
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