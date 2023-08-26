Плющев о возможных санкциях ИИХФ: «Она может начать чинить мелкие пакости клубам КХЛ, создавать препятствия, связанные с трансферами легионеров»

Владимир Плющев высказался о возможных санкциях ИИХФ против КХЛ, ФХР и ЦСКА.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября.

Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

«ЦСКА участвует в турнире КХЛ, а КХЛ не является субъектом ИИХФ и не находится под ее эгидой. Субъектом ИИХФ является Федерация хоккея России, она сотрудничает с КХЛ и согласовывает или не согласовывает какие-то вопросы, но каждая организация живет по своим правилам.

Разве ИИХФ может снять очки с какой-то команды НХЛ? Нет. Другое дело, что ИИХФ может начать создавать определенные препятствия, связанные с трансферами иностранных игроков в клубы КХЛ. А снимать очки – это нонсенс и глупость.

И что значит, что ЦСКА запугивает своим решением обратиться в САS? Любое действие может быть опротестовано в высшей инстанции, в данном случае это .

ИИХФ может начать чинить какие-то мелкие пакости клубам КХЛ. Это связано с легионерами, и организация может, например, запретить клубам какую-то трансферную политику. В ИИХФ просто не будут подписывать международные трансферы, это пакости в адрес конкретных игроков и конкретных команд», – сказал заслуженный тренер России Плющев.