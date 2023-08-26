Каменский о возможных санкциях ИИХФ: «С какого перепуга они будут лезть в КХЛ? Мы должны сами решать свою судьбу и заниматься своими делами»

Валерий Каменский считает, что ИИХФ не должна вмешиваться в работу КХЛ.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября.

Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

«Надо проработать этот вопрос с юристами. С какого перепуга они будут лезть в КХЛ?

Думаю, что мы должны сами решать свою судьбу и заниматься сами своими делами», – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Каменский.