Каменский о возможных санкциях ИИХФ: «С какого перепуга они будут лезть в КХЛ? Мы должны сами решать свою судьбу и заниматься своими делами»

Теги ЦСКА ИИХФ Филадельфия НХЛ Валерий Каменский КХЛ Иван Федотов Р-Спорт Хоккей

Валерий Каменский считает, что ИИХФ не должна вмешиваться в работу КХЛ.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. 

Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

«Надо проработать этот вопрос с юристами. С какого перепуга они будут лезть в КХЛ?

Думаю, что мы должны сами решать свою судьбу и заниматься сами своими делами», – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Каменский.

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2 комментария

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Вялый гарант
Хватит под дурочка косить)Кхл подчиняется фхр а та иихф
+3
0
+3
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Волька-ибн-Алёша
Лишенцы

Если б не терпели —

по сей день бы пели!

А сидели тихо —

Разбудили Лихо.
+2
0
+2
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