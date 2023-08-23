Фетисов о деле Федотова: «Зачем нам слушать ИИХФ? Что они такого сделали, чтобы мы выполняли их условия? Нас везде отстранили без оснований»

Вячеслав Фетисов высказался о 4-месячном бане Ивана Федотова.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.

Сегодня президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября.

«Зачем нам слушать ИИХФ? Что они нам такого сделали, чтобы мы к ним прислушивались и выполняли их условия? Нас везде отстранили без оснований.

Именно так нужно относиться к ИИХФ в данной ситуации» – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.