Владимир Плющев: «Федотов занял непонятную позицию, никаких заявлений не сделал. Под лежачий камень вода не течет, надо уметь разрешать вопросы»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации Филадельфия Владимир Плющев НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Владимир Плющев высказался об отстранении Ивана Федотова.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что Федотов будет играть за команду в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. 

– Самим «Флайерс» Федотов не особо нужен. Там взяли белорусского вратаря Алексея Колосова и отправили в аренду. Они пошли на принцип?

– Они пошли на принцип, потому что считают, что они правы. И видите, ИИХФ их поддержала.

С другой стороны, я тоже не понимаю, как можно было пролонгировать контракт без желания Федотова? Тем более, что они ему деньги не выплачивали.

Он по личным обстоятельствам мог заявить, мол, «я передумал, и с учетом той ситуации, которая сложилась, считаю, что мне лучше отработать в ЦСКА еще год или два».

Тут и Федотов занял непонятную позицию. Он никаких заявлений не сделал, четкой позиции не обозначил. Если бы он сказал после демобилизации, что я передумал, я не поеду… Но под лежачий камень вода не течет. Любые вопросы надо уметь разрешать, а не ждать, когда все само разрешится, – сказал заслуженный тренер России. 

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3 комментария

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Ромарио163
Причем здесь Федотов, он похоже, воообще в а...уе от происходящего. Уже и год парень отслужил.
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Пользователь Имени
С одной стороны да, а сдругой, что он должен сказать? От клуба есть заявление, лига надо понимать это поддерживает. Здесь и сейчас они вряд ли что-то теряют, а Федотов надо думать не то чтобы отказался от перспективы заиграть в НХЛ, вот и молчит
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Владимир
К сожалению он марионетка в этой ситуации... Это можно было понять, когда его засунули в армию.. Почему засунули???? Поэтому что его повязали как врага народа...
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