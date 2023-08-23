Назаров о словах Есмантовича про Федотова: «Аплодирую мужественному решению ЦСКА. Они доказали, что готовы отстаивать права и защищать Ивана от нападок ИИХФ»

Андрей Назаров поддержал позицию ЦСКА по делу Ивана Федотова.

Тренер прокомментировал высказывание президента клуба .

Ранее ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября.

«Стоя аплодирую мужественному решению руководства ЦСКА. В клубе в очередной раз доказали, что готовы отстаивать свои права и защищать Ивана Федотова от нападок ИИХФ. Организации, которая буквально выбросила российский хоккей с мировой арены, а теперь нам что-то указывает.

Уверен, что на матче за Кубок открытия ЦСКА – « » нас ждет аншлаг. Многие болельщики будут прикованы к экранам телевизоров, а самые удачливые попадут на трибуны. Это добавит антуража, зрелищности и популярности российскому хоккею и всей КХЛ, за игрой будут наблюдать во всем мире.

Но главные счастливчики – это спекулянты рядом с ареной ЦСКА в «Парке Легенд», которые уже потирают руки. Спрос на билеты будет колоссальный», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Назаров.