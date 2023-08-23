Александр Пашков: «История Федотова идет во вред ЦСКА, КХЛ, всему нашему хоккею. Молчание лиги настораживает, она должна сформулировать четкую позицию»

Александр Пашков высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что Федотов будет играть за команду в Фонбет Чемпионате с 1 сентября.

– Судя по всему, армейцы будут его выпускать [на Кубке мэра Москвы], значит, сразу пойдут обсуждения в прессе, конфликты и вся эта ненужная нашему хоккею шумиха.

– Но ведь это и реклама – турнира и лиги?

– Мое мнение: история Федотова идет во вред ЦСКА, КХЛ, всему нашему хоккею. И первая часть этого марлезонского балета, когда вратарь оказался не в «Филадельфии», а в армии, и тем более вторая, когда он вместе с клубом получил дисквалификации от ИИХФ.

Сейчас все свое внимание нам надо уделить именно хоккею. А вы хотите его рекламировать через историю Федотова, которая к игре не имеет никакого отношения и, наоборот, ей вредит.

С этой точки зрения настораживает молчание КХЛ. Если не хотим разменять хоккей на скандалы, то по ситуации с Федотовым лига должна не тянуть резину, а сформулировать четкую позицию. От ФХР мы ее получили, теперь дело за КХЛ, – сказал олимпийский чемпион.