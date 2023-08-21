Новиков о деле Федотова: «Из ИИХФ не надо выходить, не нужно вставать в позу обиженных, махать клюшкой, как саблей. Нужны переговоры»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Юрий Новиков КХЛ Иван Федотов Хоккей

Юрий Новиков против выхода ФХР из Международной федерации хоккея.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

«Как говорится, худой мир лучше доброй ссоры. Я никогда не был сторонником радикальных мер. Думаю, у нас достаточно мудрых людей, которые в состоянии не участвовать в конфликте и направлять его хотя бы в нейтральную, а лучше в нашу сторону.

Не нужно махать клюшкой, как саблей. В ситуации с Ваней Федотовым юристы и ФХР должны четко все объяснить и нашей общественности, и функционерам ИИХФ. Нужны прямые переговоры. Разговор должен идти на уровне компетентных людей, которые участвуют в хоккейном процессе.

Ясно одно – из Международной федерации не надо выходить. Не нужно вставать в позу обиженных. Но, конечно, надо вести диалог и отстаивать свои интересы», – сказал заслуженный тренер России.

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