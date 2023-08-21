Новиков о деле Федотова: «Из ИИХФ не надо выходить, не нужно вставать в позу обиженных, махать клюшкой, как саблей. Нужны переговоры»

Юрий Новиков против выхода ФХР из Международной федерации хоккея.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

«Как говорится, худой мир лучше доброй ссоры. Я никогда не был сторонником радикальных мер. Думаю, у нас достаточно мудрых людей, которые в состоянии не участвовать в конфликте и направлять его хотя бы в нейтральную, а лучше в нашу сторону.

Не нужно махать клюшкой, как саблей. В ситуации с Ваней Федотовым юристы и должны четко все объяснить и нашей общественности, и функционерам ИИХФ. Нужны прямые переговоры. Разговор должен идти на уровне компетентных людей, которые участвуют в хоккейном процессе.

Ясно одно – из Международной федерации не надо выходить. Не нужно вставать в позу обиженных. Но, конечно, надо вести диалог и отстаивать свои интересы», – сказал заслуженный тренер России.

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