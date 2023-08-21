Федоров о том, заберут ли Федотова у ЦСКА: «Для этого у них нет юрисдикции над нашей лигой. ИИХФ своим ангажированным решением еще раз доказала это»

Теги ЦСКА ИИХФ возможные переходы Филадельфия Сергей Федоров НХЛ Кубок Гагарина лимит на легионеров Иван Федотов Матч ТВ Адам Рейдеборн Хоккей

Федоров назвал ангажированным решение ИИХФ об отстранении Федотова.

Главный тренер ЦСКА ответил на вопросы о комплектовании вратарской линии команды.

– Не жалеете, что ЦСКА поспешил расстаться с Адамом Рейдеборном, с которым вы завоевали Кубок Гагарина-2023?

– Мы не хотели отдавать Адама. Но в связи с определенной информацией по Ивану мы учли, что Рейдеборн – иностранец, а лимит в КХЛ сокращается с пяти легионеров до трех. В итоге мы приняли тяжелое и сложное решение, что вратарь-иностранец не должен занимать место защитника или нападающего. Всегда ведь можно до декабря как-то изменить состав, усилив его.

Решение по Рейдеборну трактовалось задачами и необходимостью клуба. Я бесконечно благодарен Адаму и рад, что он нашел в себе силы, показав такую игру. Он очень помог нам завоевать очередной титул. Отлично, что теперь он нашел новую работу, которая его устраивает. Ну а ЦСКА идет своим путем.

– Вот заберут у вас Ивана Федотова и подписать иностранного защитника не дадут. Что тогда делать?

– На мой дилетантский взгляд, для этого у них нет никакой юрисдикции над нашей хоккейной лигой. Это в ИИХФ еще раз доказали своим ангажированным решением. Я не знаю, как будут дальше развиваться события, но для меня понятно – мы должны сделать так, чтобы Иван спокойно продолжил свою карьеру в России. Столько лет, сколько захочет. В данном случае это два сезона. А дальше он сам выберет свой путь, – сказал Сергей Федоров.

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

Первый матч Федотова после армии: отыграл 30 минут, пропустил гол и сразу заменился

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30 комментариев

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Fona
Все эти персонажи полностью исчерпывают себя после конца карьеры - Фетисов, Третьяк, Федоров, аж стыдно, что когда-то считал их кем-то вроде кумиров. На очереди Овечкины, Малкины и прочие
+56
-5
+51
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last_guard
Что значит нет юрисдикции? Ваша кукольная КХЛ проводится под эгидой ФХР, а значит и под эгидой ИИХФ. Как может тренер команды этого не понимать?
+38
-1
+37
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Serik Alik
"Мы должны сделать так, чтобы Иван спокойно продолжил карьеру в России"🤡
+30
-2
+28
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Назарбек Рамунанаев
кто нибудь объясните мне в чем иихв не правы? Фила раньше подписала контракт, не отменяла его. Это как если я возьму кредит, потом пойду в армию и после года службы скажу, что кредит аннулирован.
+17
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+17
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SadButTrue
Ответ riverman1980
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Расстреливать когда начнёте?
+16
0
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Booligan
Ответ Fona
Все эти персонажи полностью исчерпывают себя после конца карьеры - Фетисов, Третьяк, Федоров, аж стыдно, что когда-то считал их кем-то вроде кумиров. На очереди Овечкины, Малкины и прочие
Буре, Каменский, Быков... Список огромен. Удивительно, как Ларионов держится
+10
-1
+9
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Назар Игорь
Российская хоккейная лига не имеет ничего общего с понятием "юрисдикция".
+8
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feanor.84
а зачем тогда лига подстраивает календарь под международный ИИХФ
+7
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Роман
Ответ Fona
Все эти персонажи полностью исчерпывают себя после конца карьеры - Фетисов, Третьяк, Федоров, аж стыдно, что когда-то считал их кем-то вроде кумиров. На очереди Овечкины, Малкины и прочие
За деньги да
+7
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цэсемьэр
ключевая фраза в этом интервью: “на мой дилетантский взгляд..»
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adimsonekat
Федоров решил переплюнуть Назарова/Терюшкова/Тихонова/Кожевникова? Нужное подчеркнуть.
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белая простыня олимпиады
Ответ riverman1980
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🤡🤡🤡
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Bartez1986
Федоров с Йозе переобщался? Второй день дичь какую-то несёт
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Booligan
Гнусный лицемер ты, Серёжа. Сам Федотов захотел 2 года? Или Е***нтович, а Федотов просил 5 лет контракт?
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HRYNDEL
Парню карьеру паскудники поломали и взяли в оплачиваемое рабство!!!
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viktorpavlov70
"На мой дилетантский взгляд, для этого у них нет никакой юрисдикции над нашей хоккейной лигой". Скажите об этом Третьяку с Ротенбергом. Они с вас, дилетантов поржут. Если бы ФХР отпустила в свободное плавание КХЛ и стало бы заниматься развитием детского и юношеского хоккея в стране, вот тогда у ИИХФ точно не было бы никакой юрисдикции над КХЛ. Но детский хоккей дело неблагодарное, поэтому ФХР отчитывается перед минспорта и сами знаете кем медалями, завоёванными сборными всех возможных возрастов на любых, даже малозначимых турнирах (типа Универсиады, юношеских чемпионатов и суперсерии с Беларусью). По сути ничего конструктивного не делая въезжают в рай на чужом горбу. Поэтому в своё время Ничушкина выдёргивали на ничего не значащий ЧМ Ю-18 из финала КГ, поэтому КХЛ вынуждена заканчивать свой турнир к концу апреля и т.д. и т.п. Да ещё при этом ФХР может диктовать свои условия КХЛ, типа ужесточения того же лимита. Кстати сейчас по сути столкнулись интересы Есмантовича (читай Сечина) с интересами Ротенберга (читай Миллера). Интересно кто кого поимеет в этой ситуации.
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bengalsckyzh
Федотову нужно спокойно сесть в самолёт и улететь в США.
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Ловушка Джокушкера
Ответ Vitezslav
Да-да, Фёдоров - лучший на данный момент отечественный тренер "исчерпал себя".
С фига ли он лучший? имеет огромный фин и админресурс, а единственный сопоставимый конкурент ставит тренером финского клоуна🤦‍♂️
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белая простыня олимпиады
"мы должны сделать так, чтобы Иван спокойно продолжил карьеру в России и играл тут сколько захочет, ещё два года, а потом, когда никому не нужен будет за океаном, ещё пару лет постоит в стойле, а потом поедет в фарм клуб или на свалку!"
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WatrikVLZ
Уже подташнивает от наших руководителей в спорте. Скоро добьются, что наших хоккеистов перестанут приглашать в НХЛ.
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marchellinos
Ответ riverman1980
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Это шутка?
Рабство в России запрещено
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Назар Игорь
Ответ riverman1980
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То есть по принципу "держать и не пущать"? Это мы уже проходили.
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Владислав Романов
а Федотова спросить, где он хочет выступать?
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Человек_Легенда
Боже мой, интересно, если Федорова обвесят в Азбуке Вкуса, то проклятый запад тоже будет виноват?

Сами губят карьеру вратарю, который на 1,5 года остался без хоккея, по вине же ЦСКА, а все Запад виноват, как под копирку.
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Fona
Ответ Роман
За деньги да
Да у них будто денег не хватает, скорее мозгов. Хотя тут даже Дацюк со своими мутными стройками в Екатеринбурге
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