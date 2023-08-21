Федоров о том, заберут ли Федотова у ЦСКА: «Для этого у них нет юрисдикции над нашей лигой. ИИХФ своим ангажированным решением еще раз доказала это»

Федоров назвал ангажированным решение ИИХФ об отстранении Федотова.

Главный тренер ЦСКА ответил на вопросы о комплектовании вратарской линии команды.

– Не жалеете, что ЦСКА поспешил расстаться с , с которым вы завоевали Кубок Гагарина-2023?

– Мы не хотели отдавать Адама. Но в связи с определенной информацией по Ивану мы учли, что Рейдеборн – иностранец, а лимит в КХЛ сокращается с пяти легионеров до трех. В итоге мы приняли тяжелое и сложное решение, что вратарь-иностранец не должен занимать место защитника или нападающего. Всегда ведь можно до декабря как-то изменить состав, усилив его.

Решение по Рейдеборну трактовалось задачами и необходимостью клуба. Я бесконечно благодарен Адаму и рад, что он нашел в себе силы, показав такую игру. Он очень помог нам завоевать очередной титул. Отлично, что теперь он нашел новую работу, которая его устраивает. Ну а ЦСКА идет своим путем.

– Вот заберут у вас и подписать иностранного защитника не дадут. Что тогда делать?

– На мой дилетантский взгляд, для этого у них нет никакой юрисдикции над нашей хоккейной лигой. Это в ИИХФ еще раз доказали своим ангажированным решением. Я не знаю, как будут дальше развиваться события, но для меня понятно – мы должны сделать так, чтобы Иван спокойно продолжил свою карьеру в России. Столько лет, сколько захочет. В данном случае это два сезона. А дальше он сам выберет свой путь, – сказал .

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

Первый матч Федотова после армии: отыграл 30 минут, пропустил гол и сразу заменился