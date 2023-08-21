Федоров о КХЛ и ИИХФ: «Нас отстранили от всех международных соревнований. Наша лига должна быть независимой, коммерческой, думающей о развитии и своих правилах»

Теги ЦСКА ИИХФ Сборная России по хоккею Филадельфия Сергей Федоров НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Тренер ЦСКА призвал КХЛ стать независимой лигой со своими правилами.

Сергей Федоров ответил на вопрос о взаимоотношениях с Международной федерацией хоккея на фоне решения о дисквалификации вратаря Ивана Федотова.

– Вы не думаете, что пришел момент КХЛ стать независимой от ИИХФ?

– Я не буду высказываться на эту тему – не потому, что у меня нет мыслей, а потому что сейчас сложная ситуация. Нам нужно думать о будущем. Есть ответственные люди, которые прекрасно оценивают то, в каких условиях мы сейчас оказались.

Нас на неопределенное время отстранили от всех международных соревнований. Голословным быть не хочу. Но понимаю, что наша лига, КХЛ должна быть независимой, коммерческой, думающей о развитии и своих правилах. Я считаю, в этом есть смысл, – сказал главный тренер ЦСКА.

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11 комментариев

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Jedef
хм, независимость и развитие? попробуйте для начала отпустить Федотова
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kostyan89
Так ваши ЦСКАшные пенсионеры на корню и зарубили эту идею. Лига и создавалась как некий аналог НХЛ с евро развитием, и именно ветераны ЦСКА (во главе с Третьяком) и угробили все инициативы, подписав все возможные соглашения с ИИХФ, сломали все в интересах сборной. Кстати говоря, меморандум об уважении контрактов был подписан в начале Медведевым, ибо Третяк на полном серьезе был готов подписать обычное соглашение между НХЛ и европой, где нхл могло забрать любого, заплатив смешную компенсацию. А теперь пришло время для них..
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viktorpavlov70
Вот посмотришь на людей, вроде бОльшенькие, седина пробивается, а рассуждения как у маленьких детей. Самостоятельная и коммерческая КХЛ это замечательно. Только вот самостоятельной может быть лига финансово независимая. У той же НХЛ баснословные прибыли. А у нас весь проф спорт, в том числе и хоккей существует на гос деньги. И соответственно управляется государством через Минспорта и ФХР. И деньги профессиональным клубам выделяются из различных бюджетов под предлогом социальной необходимости. Пришёл к власти руководитель, любящий хоккей - есть деньги и есть клуб. Пришёл руководитель, равнодушный к хоккею - нет денег и нет клуба. Чтобы стать финансовонезависимыми необходимо деньги зарабатывать самим, а для этого надо всего-то поменять экономическую модель государства, чтобы почти все финансы не аккумулировались в центре, а были более менее равномерно распределены между регионами, и чтобы население страны было более или менее одинаково платёжеспособным. Пока этого не будет (а этого в скором времени ожидать не приходится) все разговоры о коммерческой самостоятельности профессиональной лиги либо от популизма, либо от глупости, либо от сиюминутной конъюнктуры.
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a2wai
Для того, чтобы лига стала независимой комерческой, из ЦСКА, к примеру, должна уйти Роснефть. Ну так, для примера.

Как только клубы окажутся вынуждены работать за свой счет, а не за счет кубышек от получастных или государственных лавочек, тогда у нас и будет сильная и независимая лига. И, весьма вероятно, КХЛ даже сможет вернуться к соглашению об уважении взаимных контрактов с НХЛ.

Но этого ведь не произойдет. Поэтому говорить о коммерческой и независимой лиге - быть популистом.
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Jedef
Ответ vik444
Если человек пишет маленькими буквами, без употребления заглавных в начале предложения буквами – это может говорить о психическом отклонении, которое выражается в принижении или боязни самого себя, или в подсознательном неприятии других как личности.
значит, во всём остальном, уважаемый кремлебот, вы со мной согласны. это хорошо) и да, "без употребления заглавных...буквами"..поправьте, пожалуйста, окончания или запишитесь на уроки русского языка
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Machine Head
Ответ Серый
Давай сделаем коммерческой, ага, пусть на матчи конюшни ходят реальные болельщики, а не кадеты. Сколько недель протянете, клоун?
Ты в Москве то был? Откуда инфа о кадетах ? Не видел ни разу . На топ матч даже в клубной системе билетов нет. Да бывает , что не под завязку . В Москве пробки , что люди порой по два часа стоят . Вот и считай в шесть закончил работу а матч в 19/19:30 начало . И концы у нас будь здоров . Люди в других городах на дачу так едут .
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