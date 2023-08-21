Федоров о КХЛ и ИИХФ: «Нас отстранили от всех международных соревнований. Наша лига должна быть независимой, коммерческой, думающей о развитии и своих правилах»
Тренер ЦСКА призвал КХЛ стать независимой лигой со своими правилами.
Сергей Федоров ответил на вопрос о взаимоотношениях с Международной федерацией хоккея на фоне решения о дисквалификации вратаря Ивана Федотова.
– Вы не думаете, что пришел момент КХЛ стать независимой от ИИХФ?
– Я не буду высказываться на эту тему – не потому, что у меня нет мыслей, а потому что сейчас сложная ситуация. Нам нужно думать о будущем. Есть ответственные люди, которые прекрасно оценивают то, в каких условиях мы сейчас оказались.
Нас на неопределенное время отстранили от всех международных соревнований. Голословным быть не хочу. Но понимаю, что наша лига, КХЛ должна быть независимой, коммерческой, думающей о развитии и своих правилах. Я считаю, в этом есть смысл, – сказал главный тренер ЦСКА.
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Как только клубы окажутся вынуждены работать за свой счет, а не за счет кубышек от получастных или государственных лавочек, тогда у нас и будет сильная и независимая лига. И, весьма вероятно, КХЛ даже сможет вернуться к соглашению об уважении взаимных контрактов с НХЛ.
Но этого ведь не произойдет. Поэтому говорить о коммерческой и независимой лиге - быть популистом.