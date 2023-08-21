Каменский о деле Федотова: «Пока от ИИХФ только проблемы получаем. КХЛ нужно становиться более независимой»

Вице-президент КХЛ прокомментировал дисквалификацию Ивана Федотова.

дал свою оценку решению ИИХФ, отстранившей вратаря ЦСКА.

«Ситуация с ИИХФ сейчас действительно непростая. Получается, что не совсем независимая лига. Пока мы получаем только проблемы от ИИХФ.

В случае с Федотовым лучше договариваться клубам напрямую между собой, а не через посредников в виде ИИХФ. Если бы ЦСКА обо всем договорился с «Филадельфией», то может было бы все спокойнее.

Считаю, что КХЛ нужно становиться более независимой лигой и уменьшать влияние на себя от ИИХФ.

Но полностью уходить из ИИХФ нельзя. С ними на связи должна быть Федерация хоккея России, чтобы принимать решения по международным играм. Но это мое личное мнение по данной ситуации», – сказал Каменский.

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