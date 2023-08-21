Каменский о деле Федотова: «Пока от ИИХФ только проблемы получаем. КХЛ нужно становиться более независимой»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Филадельфия НХЛ Валерий Каменский КХЛ Иван Федотов Хоккей

Вице-президент КХЛ прокомментировал дисквалификацию Ивана Федотова.

Валерий Каменский дал свою оценку решению ИИХФ, отстранившей вратаря ЦСКА.

«Ситуация с ИИХФ сейчас действительно непростая. Получается, что КХЛ не совсем независимая лига. Пока мы получаем только проблемы от ИИХФ.

В случае с Федотовым лучше договариваться клубам напрямую между собой, а не через посредников в виде ИИХФ. Если бы ЦСКА обо всем договорился с «Филадельфией», то может было бы все спокойнее.

Считаю, что КХЛ нужно становиться более независимой лигой и уменьшать влияние на себя от ИИХФ.

Но полностью уходить из ИИХФ нельзя. С ними на связи должна быть Федерация хоккея России, чтобы принимать решения по международным играм. Но это мое личное мнение по данной ситуации», – сказал Каменский.

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

Первый матч Федотова после армии: отыграл 30 минут, пропустил гол и сразу заменился

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2 комментария

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Максим Макеев
ну играть будете потом с сейшельскими остравами, а не с Белоруссией даже)
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sancho81
Ответ Максим Макеев
ну играть будете потом с сейшельскими остравами, а не с Белоруссией даже)
Ага, американцы и канадцы только с Сейшелами и играют...
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