КХЛ о Федотове: «Контракт с ЦСКА зарегистрирован лигой, препятствий к участию в предсезонных матчах нет»

В КХЛ отреагировали на участие Ивана Федотова в летних матчах.

Пресс-служба лиги дала комментарий на фоне появления дисквалифицированного ИИХФ вратаря в составе ЦСКА.

– Как к этому относятся в лиге в свете недавнего решения ИИХФ? Какая ваша позиция? Отдельный вопрос – может ли играть на ?

– Ответ на ваши вопросы по статусу Ивана Федотова содержится в документах КХЛ: подпункт 2.1 пункта 2 статьи 30 спортивного регламента КХЛ говорит о том, что в заявку команды на предсезонный сбор (куда входят и предсезонные турниры) входят игроки, имеющие контракт с клубом.

Контракт Федотова с ЦСКА зарегистрирован лигой, поэтому юридических препятствий к его участию в предсезонных турнирах и матчах нет, – сообщили в пресс-службе .

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