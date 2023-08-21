КХЛ о Федотове: «Контракт с ЦСКА зарегистрирован лигой, препятствий к участию в предсезонных матчах нет»

Теги ЦСКА ИИХФ контрольные матчи Филадельфия НХЛ Кубок мэра Москвы КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

В КХЛ отреагировали на участие Ивана Федотова в летних матчах.

Пресс-служба лиги дала комментарий на фоне появления дисквалифицированного ИИХФ вратаря в составе ЦСКА.

– Как к этому относятся в лиге в свете недавнего решения ИИХФ? Какая ваша позиция? Отдельный вопрос – может ли Иван Федотов играть на Кубке мэра Москвы?

– Ответ на ваши вопросы по статусу Ивана Федотова содержится в документах КХЛ: подпункт 2.1 пункта 2 статьи 30 спортивного регламента КХЛ говорит о том, что в заявку команды на предсезонный сбор (куда входят и предсезонные турниры) входят игроки, имеющие контракт с клубом.

Контракт Федотова с ЦСКА зарегистрирован лигой, поэтому юридических препятствий к его участию в предсезонных турнирах и матчах нет, – сообщили в пресс-службе КХЛ.

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

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2 комментария

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Savardus
Про предсезонные турниры, которые не имеют официального статуса, никто и не сомневался. А вот дать ответ по существу, про сезон, клоуны не могут. Не знают как усидеть на двух стульях
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Святослав Федорович
сломают карьеру парню, зачем это всё делается?...
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