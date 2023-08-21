Тардиф об участии Федотова в матчах летом: «Дисквалификация стартует с 1 сентября»

Президент ИИХФ высказался о дисквалификации Ивана Федотова.

Вратарь ЦСКА 19 августа принял участие в контрольном матче с минским «Динамо» (3:2). Президент Международной федерации хоккея ответил на вопрос в связи с выходом дисквалифицированного хоккеиста на площадку в составе московской команды.

– Как вы к этому относитесь в свете недавнего решения ?

– Дисквалификация Федотова стартует с 1 сентября, – заявил Тардиф.

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

Первый матч Федотова после армии: отыграл 30 минут, пропустил гол и сразу заменился