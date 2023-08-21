Тардиф об участии Федотова в матчах летом: «Дисквалификация стартует с 1 сентября»

Теги ЦСКА ИИХФ дисквалификации контрольные матчи Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Люк Тардиф Хоккей

Президент ИИХФ высказался о дисквалификации Ивана Федотова.

Вратарь ЦСКА 19 августа принял участие в контрольном матче с минским «Динамо» (3:2). Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф ответил на вопрос в связи с выходом дисквалифицированного хоккеиста на площадку в составе московской команды.

– Как вы к этому относитесь в свете недавнего решения ИИХФ?

– Дисквалификация Федотова стартует с 1 сентября, – заявил Тардиф.

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

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1 комментарий

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Maxim Shumov
Ждём теперь, когда назар и кожевник опустошат очередной литр и сидя в своих ролексах и Армани, начнут посылать весь этот запада на ###
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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