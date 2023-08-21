Тардиф об участии Федотова в матчах летом: «Дисквалификация стартует с 1 сентября»
Президент ИИХФ высказался о дисквалификации Ивана Федотова.
Вратарь ЦСКА 19 августа принял участие в контрольном матче с минским «Динамо» (3:2). Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф ответил на вопрос в связи с выходом дисквалифицированного хоккеиста на площадку в составе московской команды.
– Как вы к этому относитесь в свете недавнего решения ИИХФ?
– Дисквалификация Федотова стартует с 1 сентября, – заявил Тардиф.
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