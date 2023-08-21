Президент «Динамо» о Гусеве и новом векторе развития: «Тут нет противоречия. Мы продолжаем расширять зону работы по России, даже в ЛНР сейчас были»

Босс «Динамо» высказался о векторе развития клуба и приглашении Никиты Гусева.

– Когда отказывались от контрактов и , вы говорили о новом векторе развития, а сейчас берете достаточно дорогие контракты и .

– Тут нет противоречия. Мы продолжаем работать с ленинградским «Динамо». Новый генеральный директор уже несколько раз туда выезжал.

Продолжаем расширять зону работы и по России. Даже в ЛНР сейчас были вместе с руководителем питерского «Динамо».

В Питере у нас есть неплохие ребята, 2005-й и 2007-й год рождения, мы будем дальше делать ставку на них, – сказал президент и председатель совета директоров московского « » Виктор Воронин.