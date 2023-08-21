Президент «Динамо» о Гусеве и новом векторе развития: «Тут нет противоречия. Мы продолжаем расширять зону работы по России, даже в ЛНР сейчас были»

Теги Вячеслав Войнов КХЛ Вадим Шипачев Никита Гусев Динамо Игорь Ожиганов Чемпионат.com Виктор Воронин Хоккей

Босс «Динамо» высказался о векторе развития клуба и приглашении Никиты Гусева.

– Когда отказывались от контрактов Шипачева и Войнова, вы говорили о новом векторе развития, а сейчас берете достаточно дорогие контракты Гусева и Ожиганова.

– Тут нет противоречия. Мы продолжаем работать с ленинградским «Динамо». Новый генеральный директор уже несколько раз туда выезжал.

Продолжаем расширять зону работы и по России. Даже в ЛНР сейчас были вместе с руководителем питерского «Динамо».

В Питере у нас есть неплохие ребята, 2005-й и 2007-й год рождения, мы будем дальше делать ставку на них, – сказал президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин.

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2 комментария

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Игорь Игорев
Этот генерал поломался. 300-тый какой-то. Давайте следующего🪚
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Machine Head
В Донецке отличная хоккейная школа . Детишки тренируются под постоянными бомбежками . Привозили детей пару лет назад в Москву на турнир . Разговаривал с родителями - ничего , люди жизнерадостные , говорят ну как то так возим детей на тренировки .. и надо сказать , что дети обожают выбранный вид спорта -хоккей . Принимающая сторона сделала все для комфортного проживания детей и родителей . Дети были счастливы и это самое главное . Знаю , что несколько мальчишек тренируются в топ академиях .
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