Президент «Динамо» о Гусеве и новом векторе развития: «Тут нет противоречия. Мы продолжаем расширять зону работы по России, даже в ЛНР сейчас были»
Босс «Динамо» высказался о векторе развития клуба и приглашении Никиты Гусева.
– Когда отказывались от контрактов Шипачева и Войнова, вы говорили о новом векторе развития, а сейчас берете достаточно дорогие контракты Гусева и Ожиганова.
– Тут нет противоречия. Мы продолжаем работать с ленинградским «Динамо». Новый генеральный директор уже несколько раз туда выезжал.
Продолжаем расширять зону работы и по России. Даже в ЛНР сейчас были вместе с руководителем питерского «Динамо».
В Питере у нас есть неплохие ребята, 2005-й и 2007-й год рождения, мы будем дальше делать ставку на них, – сказал президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин.
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