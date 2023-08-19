Мальцев о Гусеве и Ожиганове в «Динамо»: «Ждем от них помощи молодым игрокам, которых сейчас очень много в команде»

Теги болельщики КХЛ Александр Мальцев Никита Гусев Динамо Игорь Ожиганов Чемпионат.com Хоккей

Александр Мальцев поделился ожиданиями от игры «Динамо» в новом сезоне.

«Ожидания от выступления команды в новом сезоне? Давайте посмотрим. Мы ждем хорошей, красивой, прекрасной игры. Самое главное, чтобы они не забывали, что они играют ради наших болельщиков.

Что скажу о появлении в команде двух новичков – Гусева и Ожиганова? Во-первых, хочу сказать им спасибо, что они пришли в клуб. Мы ждем от них помощи нашим молодым игрокам, которых сейчас очень много в команде. Ждем, чтобы они помогли им стать большими спортсменами.

Что скажу молодым игрокам команды? Во-первых, чтобы они показали свою игру, которую они показывали в детском, юношеском и молодежном хоккее, чтобы они так же играли за команду мастеров московского «Динамо», – сказал двукратный олимпийский чемпион Мальцев.

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