Кудашов о «Динамо» при Шипачеве и Войнове: «У лидеров тогда были большие контракты, мы не могли усилить другие звенья. Теперь мы создали костяк»

Теги Алексей Кудашов Вячеслав Войнов КХЛ Вадим Шипачев Никита Гусев Динамо Игорь Ожиганов деньги Хоккей

Алексей Кудашов высказался об изменениях в «Динамо» после ухода Шипачева и Войнова.

Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов в 2022 году перешли в «Ак Барс».

– Объясните на пальцах, чем «Динамо» с Шипачевым и Войновым отличается от «Динамо» с Гусевым и Ожигановым?

– Тогда были большие контракты у лидеров, и как следствие мы не могли усилить другие звенья. Было несколько ведущих игроков, но не было среднего звена.

Теперь мы создали костяк и совершаем надстройку. Для начала создали крепкий коллектив, однако необходимы были забивные игроки.

– Поражение от «Торпедо» в первом раунде плей-офф натолкнуло вас на эту мысль?

– Нет-нет. Мы стратегическим мыслим. Не шарахаемся из жара в холод. После каждого сезона мы анализируем и думаем, как усилить команду. Еще бы домоседа, и будет полный комплект, – сказал главный тренер «Динамо».

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2 комментария

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Dinamik1
Главный прораб строительсва флаг ему в руки.
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Al561
Я так понимаю теперь есть надежда пройти 1 раунд ПО))
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