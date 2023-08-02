Кудашов о «Динамо» при Шипачеве и Войнове: «У лидеров тогда были большие контракты, мы не могли усилить другие звенья. Теперь мы создали костяк»
Алексей Кудашов высказался об изменениях в «Динамо» после ухода Шипачева и Войнова.
Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов в 2022 году перешли в «Ак Барс».
– Объясните на пальцах, чем «Динамо» с Шипачевым и Войновым отличается от «Динамо» с Гусевым и Ожигановым?
– Тогда были большие контракты у лидеров, и как следствие мы не могли усилить другие звенья. Было несколько ведущих игроков, но не было среднего звена.
Теперь мы создали костяк и совершаем надстройку. Для начала создали крепкий коллектив, однако необходимы были забивные игроки.
– Поражение от «Торпедо» в первом раунде плей-офф натолкнуло вас на эту мысль?
– Нет-нет. Мы стратегическим мыслим. Не шарахаемся из жара в холод. После каждого сезона мы анализируем и думаем, как усилить команду. Еще бы домоседа, и будет полный комплект, – сказал главный тренер «Динамо».
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