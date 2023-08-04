Игорь Ожиганов: «Гусев делает партнеров лучше, создает им моменты для гола. Он всегда может выдумать сумасшедшую передачу»

Теги КХЛ Никита Гусев Динамо Игорь Ожиганов Чемпионат.com Хоккей

Игорь Ожиганов рассказал, что делает Никиту Гусева особенным хоккеистом.

– С Никитой Гусевым поддерживали связь в межсезонье? Обсуждали с ним тему на тот момент еще только возможного перехода в «Динамо»?

– Мы с Никитой друзья с очень давних лет, но у каждого из нас все-таки своя жизнь (улыбается).

Конечно, рад видеть его в команде, за которую играю. Наверное, как и он меня (смеется). Однако у всех есть свои проблемы. У него были свои вопросы, которые он решал относительно карьеры. У меня свои, которые надо было решить с прежним клубом.

Мы знали и понимали, что, скорее всего, вместе окажемся в «Динамо». Но на связи находились не потому, что обсуждали этот вопрос. Просто мы вместе готовимся, да и те же дни рождения детей отмечаем тоже вместе.

– Игровая ситуация: вы находитесь в большинстве на синей линии, а он располагается в привычном левом круге вбрасывания. Насколько это вообще помогает в хоккее, когда столько лет играете вместе?

– Я в целом примерно понимаю, что он хочет делать на льду. Плюс-минус догадываюсь о каждом его маневре. Сколько мы лет-то уже вместе играем?

– Получается, с 2007 года, наверное, надо считать. Там ведь и «Белые Медведи», и «Красная Армия», немного в «Амуре», сборная России, СКА…

– Где-то 14-15 лет так и наберется. Поэтому хорошо его понимаю.

– Вам ведь доводилось играть и против него. Что делает Гусева особенным хоккеистом?

– Он делает лучше партнеров вокруг себя. Создает им моменты для гола. Я и по себе знаю, что когда Никита находится на льду, то всегда может выдумать сумасшедшую передачу – тебе нужно просто рискнуть и нырнуть в свободную зону, а он процентов на 90 всегда исполнит такой пас.

Он, Володя Ткачев – одни из лучших плеймейкеров в лиге. Это такие хоккеисты, которые делают других игроков лучше. Это основное его качество, – сказал защитник «Динамо» Игорь Ожиганов.

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2 комментария

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Гусев создаёт моменты для гола и партнерам и соперникам, но делает лучше только партнёров - парадокс😁
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