Игорь Ожиганов: «Гусев делает партнеров лучше, создает им моменты для гола. Он всегда может выдумать сумасшедшую передачу»

Игорь Ожиганов рассказал, что делает Никиту Гусева особенным хоккеистом.

– С Никитой Гусевым поддерживали связь в межсезонье? Обсуждали с ним тему на тот момент еще только возможного перехода в «Динамо»?

– Мы с Никитой друзья с очень давних лет, но у каждого из нас все-таки своя жизнь (улыбается).

Конечно, рад видеть его в команде, за которую играю. Наверное, как и он меня (смеется). Однако у всех есть свои проблемы. У него были свои вопросы, которые он решал относительно карьеры. У меня свои, которые надо было решить с прежним клубом.

Мы знали и понимали, что, скорее всего, вместе окажемся в «Динамо». Но на связи находились не потому, что обсуждали этот вопрос. Просто мы вместе готовимся, да и те же дни рождения детей отмечаем тоже вместе.

– Игровая ситуация: вы находитесь в большинстве на синей линии, а он располагается в привычном левом круге вбрасывания. Насколько это вообще помогает в хоккее, когда столько лет играете вместе?

– Я в целом примерно понимаю, что он хочет делать на льду. Плюс-минус догадываюсь о каждом его маневре. Сколько мы лет-то уже вместе играем?

– Получается, с 2007 года, наверное, надо считать. Там ведь и «Белые Медведи», и «Красная Армия», немного в «Амуре», сборная России, СКА…

– Где-то 14-15 лет так и наберется. Поэтому хорошо его понимаю.

– Вам ведь доводилось играть и против него. Что делает Гусева особенным хоккеистом?

– Он делает лучше партнеров вокруг себя. Создает им моменты для гола. Я и по себе знаю, что когда Никита находится на льду, то всегда может выдумать сумасшедшую передачу – тебе нужно просто рискнуть и нырнуть в свободную зону, а он процентов на 90 всегда исполнит такой пас.

Он, Володя Ткачев – одни из лучших плеймейкеров в лиге. Это такие хоккеисты, которые делают других игроков лучше. Это основное его качество, – сказал защитник « » .