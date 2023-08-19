Гендиректор «Динамо»: «Задача – постараться выйти в финал Кубка Гагарина. Тренерский штаб сделал выводы из прошлого сезона. Проделана хорошая работа в межсезонье»

Гендиректор «Динамо» назвал задачу клуба на сезон-2023/24.

«На этот сезон перед клубом стоят максимальные задачи. Судя по тому, как мы усилились, а , , – это серьезные имена на уровне . Тренерский штаб сделал выводы из прошлого сезона. Проделана хорошая работа в межсезонье.

Со стороны акционеров были обеспечены все условия для тренировочного сбора в Бору, не было проблем ни с питанием, ни с формой – вообще ни с чем. И нам оставалось только тренироваться, играть и работать.

Задача перед клубом – постараться выйти в финал Кубка Гагарина», – сказал Сергей Сушко.