Федоров о Федотове и ИИХФ: «Видим те же санкции, которые Запад наложил на нашу страну. Юридическая правда на нашей стороне»
Сергей Федоров связал дисквалификацию Ивана Федотова с политикой Запада.
Главный тренер ЦСКА ответил на вопрос о принятом ИИХФ решении отстранить вратаря.
– Вокруг вратаря Федотова уже не первый месяц разыгрывается большая шахматная партия. Чтобы не сделать лишний ход, когда идут юридические разбирательства, скажите – у Ивана от этой истории не идет голова кругом?
– Я думаю, что Федотов сейчас окрылен, он соскучился по этой атмосфере. Мы такого Ваню никогда не видели! Он здорово тренируется. Сложившаяся ситуация на него не давит.
Он знает четко, и я вам тоже могу сказать – нет никакой шахматной игры. Здесь мы видим те же санкции, которые на нашу страну наложил Запад. В юридическом плане все понятно и четко. Одно могу сказать: юридическая правда на нашей стороне. Но решение Международной федерации хоккея все видели, все читать умеют. Оно такое. Поживем – увидим, что дальше будет.
А так с Ваней все хорошо. Он тренируется, дай Бог ему здоровья – вернуть былую форму и, может, вообще стать лучше. Надеюсь, это случится в ближайшие несколько месяцев, и мы ему постараемся помочь во всех аспектах.
Работа идет напряженная. Мы с Иваном плотно занимаемся по всем направлениям, – сказал Федоров.
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да, в 93-м Сергей капец красиво делал. не как сейчас
Четыре месяца, четыре - не меньше будет возвращать былую форму. К бабке не ходи.