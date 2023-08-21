Федоров о Федотове и ИИХФ: «Видим те же санкции, которые Запад наложил на нашу страну. Юридическая правда на нашей стороне»

Теги ЦСКА ИИХФ Филадельфия Сергей Федоров НХЛ КХЛ Политика Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Сергей Федоров связал дисквалификацию Ивана Федотова с политикой Запада.

Главный тренер ЦСКА ответил на вопрос о принятом ИИХФ решении отстранить вратаря.

– Вокруг вратаря Федотова уже не первый месяц разыгрывается большая шахматная партия. Чтобы не сделать лишний ход, когда идут юридические разбирательства, скажите – у Ивана от этой истории не идет голова кругом?

– Я думаю, что Федотов сейчас окрылен, он соскучился по этой атмосфере. Мы такого Ваню никогда не видели! Он здорово тренируется. Сложившаяся ситуация на него не давит.

Он знает четко, и я вам тоже могу сказать – нет никакой шахматной игры. Здесь мы видим те же санкции, которые на нашу страну наложил Запад. В юридическом плане все понятно и четко. Одно могу сказать: юридическая правда на нашей стороне. Но решение Международной федерации хоккея все видели, все читать умеют. Оно такое. Поживем – увидим, что дальше будет.

А так с Ваней все хорошо. Он тренируется, дай Бог ему здоровья – вернуть былую форму и, может, вообще стать лучше. Надеюсь, это случится в ближайшие несколько месяцев, и мы ему постараемся помочь во всех аспектах.

Работа идет напряженная. Мы с Иваном плотно занимаемся по всем направлениям, – сказал Федоров.

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

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27 комментариев

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SergeyFedorov93
Юридическая правда? На вашей стороне? Серёг, очнись, ты опорожнился.
+46
-3
+43
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Dimonster!
«Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапа несло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей.» (це)
+19
-2
+17
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Дрю2
а помнишь как ты уехал?
Как ругали ВВТ?
Статьи Ларионова, побег Могильного?
+13
-2
+11
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Veld
Ответ SergeyFedorov93
Юридическая правда? На вашей стороне? Серёг, очнись, ты опорожнился.
сочетание с никнеймом доставляет :)
да, в 93-м Сергей капец красиво делал. не как сейчас
+10
-1
+9
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Ебздрогыч
Сейчас можно и модно все беды валить на коллективный запад. Уверен, что это из-за них и Луна-25 разбилась, а о Федотове и говорить нечего - и так все понятно
+11
-3
+8
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Oleg Olegov
Ответ Дрю2
а помнишь как ты уехал? Как ругали ВВТ? Статьи Ларионова, побег Могильного?
Это другое, тогда все было плохо, тогда не было прекрасных Владим Владимыча и Игорь Иваныча, и не было этой России, поднятой с колен, и железной своей рукой диктующей миру свою волю, права, ценности и свободы Великой Державы.
+9
-3
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Vasiliy S
Юридическая правда на территории Российской Федерации, по постановлению Басманного суда
+7
-3
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Ловушка Джокушкера
Врет и не краснеет🤡
+7
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Костя Кот
омерзительно
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Lacrosse-style goal
Спойт вниполитике, силаправди, зю-вэ-о, зю-вэ-о
+3
0
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psa.1207
Чуваку ломают карьеру, а он окрылен. С таким народом можно обращаться как угодно, всё стерпят.
+5
-2
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SergeyFedorov93
Ответ Veld
сочетание с никнеймом доставляет :) да, в 93-м Сергей капец красиво делал. не как сейчас
Никнейм был с цифрой 91 до 2022-го. Пришлось поменять на год рождения
+3
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Andrewxyz
Как люди меняются., когда появляются большие деньги, положение и стабильность. Лизинг по полной.
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Caerly
Как вы уже достали "происками американской военщины". Сейчас не СССР, нафонтанировать нам в уши не получится.
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скорпыч
Ближайшие несколько месяцев.(с)
Четыре месяца, четыре - не меньше будет возвращать былую форму. К бабке не ходи.
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SergeyFedorov93
Ответ Гриззли
Понятно, что Федоров говорит ерунду, точнее то, что кто-то хочет услышать, да и пофиг. Но мне вот интересно, почему ИИХФ не имеет влияния на НХЛ, да и вообще на североамериканские лиги, но может что-то диктовать КХЛ?
Наверное, потому что североамериканские лиги не входят в юрисдикцию ИИХФ, а КХЛ входит?
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Гусеконь
а есть прецедент, чтобы контракт не на календарный год заключался?
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Melnikov1968
Сколько можно все валить на происки Запада? Есть контракт,подписанный с обеих сторон. Там все четко прописано. Если одна из сторон не выполняет условия, предусмотрены штрафные санкции. А наши функционеры умеют только орать,как умалишенные. Запад им мешает жить.
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гилберт
Ответ Ловушка Джокушкера
Врет и не краснеет🤡
У них покраснела машина.
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Классный руководитель
помнится такой фильм был тупой еще тупее, вот это из той же оперы
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Георгий Большаков
Ответ SergeyFedorov93
Наверное, потому что североамериканские лиги не входят в юрисдикцию ИИХФ, а КХЛ входит?
Тогда почему ИИХФ уважает контракты НХЛ?
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гилберт
Ответ Ебздрогыч
Сейчас можно и модно все беды валить на коллективный запад. Уверен, что это из-за них и Луна-25 разбилась, а о Федотове и говорить нечего - и так все понятно
Шо за Луна 25? И почему она разбилась?
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Мелкие лавочники
а какое решение КХЛ по данному вопросу?
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