Федотов сыграл за ЦСКА впервые после службы в армии. Он пропустил 1 шайбу и был заменен в середине 2-го периода

Теги ЦСКА контрольные матчи Динамо Минск КХЛ Иван Федотов Всеволод Скотников Хоккей

Иван Федотов сыграл за ЦСКА впервые после службы в армии.

26-летний вратарь вышел в старте московского клуба в контрольном матче с минским «Динамо» (3:2).

Голкипер пропустил один гол в большинстве.

В середине второго периода его сменил Всеволод Скотников.

Напомним, Федотов вернулся в ЦСКА в межсезонье, подписав 2-летний контракт после завершения службы на Северном флоте. Из-за пребывания в армии Иван полностью пропустил сезон-2022/23.

ИИХФ объявила, что контракт россиянина с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется.

ЦСКА, в свою очередь, подал апелляцию на это решение Международной федерации.

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