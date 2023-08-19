Федотов сыграл за ЦСКА впервые после службы в армии. Он пропустил 1 шайбу и был заменен в середине 2-го периода

Иван Федотов сыграл за ЦСКА впервые после службы в армии.

26-летний вратарь вышел в старте московского клуба в контрольном матче с минским « » (3:2).

Голкипер пропустил один гол в большинстве.

В середине второго периода его сменил .

Напомним, вернулся в в межсезонье, подписав 2-летний контракт после завершения службы на Северном флоте. Из-за пребывания в армии Иван полностью пропустил сезон-2022/23.

ИИХФ объявила, что контракт россиянина с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется.

ЦСКА, в свою очередь, подал апелляцию на это решение Международной федерации.