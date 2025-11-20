Гендиректор ФХР Курбатов: «Если нам скажут: «Давайте через три месяца проведем международные соревнования в Москве, в Питере или Новосибирске», – ради бога. Сделаем это на пять с плюсом»
Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов считает, что Россия может проводить крупные международные хоккейные турниры.
– Во-первых, с точки зрения подготовки спортсменов у нас проходит и чемпионат России высокого уровня, и чемпионат КХЛ. Наши спортсмены, в отличие от других видов спорта готовятся в течение всего сезона в клубах. За что клубам и лигам большое спасибо. Также мы продолжаем поддерживать активность федерации. То есть мы собираем ребят, проводим сборы, товарищеские игры, держим всех в тонусе – и персонал, и тренеров, и хоккеистов.
– Готова ли Россия к проведению крупных международных соревнований?
– С точки зрения организации, это опыт, который нарабатывается, и он у нас есть. Если кто-то нам скажет: «Давайте через три месяца проведем большие международные соревнования в Москве, в Питере или Новосибирске», – ради бога. Я вас уверяю, мы сделаем это с блеском на 5 с плюсом, – сказал Курбатов.