Глава ИИХФ Тардиф о том, что будет, если Федотов сыграет в КХЛ 1 сентября: «Оставлю без комментариев»

Теги ЦСКА ИИХФ дисквалификации Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Люк Тардиф Хоккей

Глава ИИХФ не ответил на вопрос о том, что будет, если Федотов сыграет 1 сентября.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Сегодня стало известно, что ЦСКА подал апелляцию на решение ИИХФ.

– Что будет, если Иван Федотов сыграет 1 сентября против «Ак Барса»?

– Я оставлю это без комментариев, – сказал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

«В одно место пусть засунут», «Пиренейский осел», «Политическая проститутка». В нашем хоккее батл оскорблений после бана Федотова

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7 комментариев

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PRICE
А он вообще может хоть что нибудь прокомментировать?
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Георгий Большаков
То есть ничего они ЦСКА не сделают
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Гусеконь
как приличная международная организация выразят озабоченность
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Знатный стахановец
Люков ответ не по годам глубок и всеобъемлющ до чрезвычайности.
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динамовец1923
Я тоже не оставлю комментарий
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динамовец1923
Зачем делать пост большим? Он же ничего не сказал?
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бизе
Ничего не будет , сказал Люк , повторно отстраним сборную России по хоккею , запретили не только играть , но и смотреть наш хоккей 😀.
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