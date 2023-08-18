Глава ИИХФ Тардиф о том, что будет, если Федотов сыграет в КХЛ 1 сентября: «Оставлю без комментариев»
Глава ИИХФ не ответил на вопрос о том, что будет, если Федотов сыграет 1 сентября.
Ранее ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Сегодня стало известно, что ЦСКА подал апелляцию на решение ИИХФ.
– Что будет, если Иван Федотов сыграет 1 сентября против «Ак Барса»?
– Я оставлю это без комментариев, – сказал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.
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