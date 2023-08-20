Губерниев о том, что Федотов будет играть за ЦСКА: «В клубе все взвесили, надеюсь. Раньше в НХЛ ехали, а теперь смогут сбегать. Как в свое время Федоров»

Теги ЦСКА ИИХФ дисквалификации Филадельфия Сергей Федоров НХЛ Дмитрий Губерниев КХЛ Иван Федотов Хоккей

Дмитрий Губерниев высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что Федотов будет играть за команду в КХЛ с 1 сентября.

– Это решение ЦСКА, в клубе, надеюсь, все взвесили. У нас сейчас конфронтация со многими странами, это касается и спорта в том числе.

– Если КХЛ и НХЛ перестанут уважать контракты друг с друга, то к чему это приведет?

– Раньше в НХЛ ехали, а теперь смогут сбегать. Как в свое время Сергей Федоров, – сказал комментатор Губерниев.

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6 комментариев

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Вадим Сидоров
Многие которые хают Могилу за побег в 1989 и не помнят (плохо помнят), что аналогичным образом в 1990 драпанул и Серёжка
+6
0
+6
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Дмитрий
Наконец то все смогут освободиться и бежать из североамериканского рабства. HLM!
+3
0
+3
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Ебздрогыч
По делу пнул товарища-флюгера, который, как его это касается - борец с режимом, а как других - охранитель режима.
+3
-1
+2
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Рус Киссенжер
Ответ Вадим Сидоров
Многие которые хают Могилу за побег в 1989 и не помнят (плохо помнят), что аналогичным образом в 1990 драпанул и Серёжка
номинальный офицер СА.
+2
0
+2
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Огюст
Губерниев ,"пыль " своим языком не поднимай и не раздувай "костёр "! С Федотовым - это единичный экстремальный ,
можно сказать случай ! Вот спокойно уехали Воронков из Ак Барса , Мисюль из Локомотива и ещё некоторые и никто из них ни через какие "заборы "не перелезали !
+1
-1
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