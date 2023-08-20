Губерниев о том, что Федотов будет играть за ЦСКА: «В клубе все взвесили, надеюсь. Раньше в НХЛ ехали, а теперь смогут сбегать. Как в свое время Федоров»

Дмитрий Губерниев высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что Федотов будет играть за команду в КХЛ с 1 сентября.

– Это решение ЦСКА, в клубе, надеюсь, все взвесили. У нас сейчас конфронтация со многими странами, это касается и спорта в том числе.

– Если КХЛ и НХЛ перестанут уважать контракты друг с друга, то к чему это приведет?

– Раньше в НХЛ ехали, а теперь смогут сбегать. Как в свое время Сергей Федоров, – сказал комментатор Губерниев.

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