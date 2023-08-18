Назаров о деле Федотова: «Уверен, у ЦСКА есть множество влиятельных легальных рычагов для того, чтобы закрыть вопрос»

Теги ЦСКА ИИХФ Филадельфия НХЛ Андрей Назаров КХЛ Иван Федотов Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров высказался о 4-месячном бане Ивана Федотова.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

«На мой взгляд, в ситуации с Иваном Федотовым нужно всем успокоиться. Решение ИИХФ всем было заранее понятно, тут никаких сенсаций.

У менеджмента ЦСКА, уверен, есть множество влиятельных легальных рычагов для того, чтобы закрыть вопрос. Как в ЦСКА решат проблему – это исключительно вопрос клуба. Армейцы сами должны выбрать, по какому пути пойдут.

Думаю, что клубные представители и юристы во всем тщательно разберутся. Всем нам хочется увидеть Ивана в форме армейской команды, чтобы он радовал своим выступлением в КХЛ российских болельщиков. Тем более что сезон обещает быть интересным и очень напряженным», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

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9 комментариев

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Дмитрий Шишкин
Хаааа.
«Влиятельные легальные рычаги»…
Это про швабры в местах не столь отдаленных?
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4 shizzle ma nizzle
по рычагам вроде лапорта был же
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Младший лейтенант
А лихо он Барсу приплёл.
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Валера Синюков
А где же были эти рычаги год назад? Фуфлыжное руководство у ЦСКА!
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Амфитрион
А как же, один Мосгорсуд чего стоит. Нужно объявить не только контракт недействительным, а вообще саму Филадельфию нелегитимным клубом, пусть боятся!
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Suprmaro
Ага рычаги. У цска есть один рычаг.
На самом деле Федотову надо было устроить пресс конфу и твердо сказать чтобы Фила его не ждала, уверен Флаерс поворчали бы и все на этом.(((
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Jeff Lebowski
Дунул в рычаг руководства ЦСКА.
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Melnikov1968
Снимись с ручника, Назаров. Твой коммент устарел.
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Ivan Juniorovich
Тардиффа в армию отправят?
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