Назаров о деле Федотова: «Уверен, у ЦСКА есть множество влиятельных легальных рычагов для того, чтобы закрыть вопрос»

Андрей Назаров высказался о 4-месячном бане Ивана Федотова.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

«На мой взгляд, в ситуации с Иваном Федотовым нужно всем успокоиться. Решение ИИХФ всем было заранее понятно, тут никаких сенсаций.

У менеджмента ЦСКА, уверен, есть множество влиятельных легальных рычагов для того, чтобы закрыть вопрос. Как в ЦСКА решат проблему – это исключительно вопрос клуба. Армейцы сами должны выбрать, по какому пути пойдут.

Думаю, что клубные представители и юристы во всем тщательно разберутся. Всем нам хочется увидеть Ивана в форме армейской команды, чтобы он радовал своим выступлением в КХЛ российских болельщиков. Тем более что сезон обещает быть интересным и очень напряженным», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата .

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