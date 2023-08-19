Дмитрий Квартальнов: «Федотов – мастер, шайбы от него не отлетают. Все у него как надо»

Дмитрий Квартальнов оценил игру Ивана Федотова в матче ЦСКА с минским «Динамо».

ЦСКА обыграл «Динамо» в контрольном матче со счетом 3:2. Федотов сыграл за московский клуб впервые после службы в армии. Голкипер пропустил один гол в большинстве. В середине второго периода его сменил Всеволод Скотников.

– Что вы скажете по матчу? Вы играли против чемпиона.

– Все равно у был экспериментальный состав, много молодых ребят. Но чемпион и есть чемпион. Мы проиграли 10 минут второго периода в стыковой борьбе. ЦСКА сыграл очень просто, но так качественно, что забросили нам три шайбы.

Спастись со счета 0:3 мы уже не смогли. Пришлось тяжеловато, но здорово, что потом мы взяли себя в руки и могли зацепиться за этот матч. Но не получилось.

– Какой вам показалась игра ?

– Он мастер, игрок. Мы ведь начали матч прилично. Если вспомнить первые пять минут, то здорово играли. Но Федотов – такой парень, что от него не отлетают шайбы. Все у него как надо.

– Как минское «Динамо» смогло сохранить в составе, на правах аренды, хотя его подписала «Филадельфия»?

– Этот вопрос не ко мне. Но мы на Колосова однозначно рассчитываем, – сказал главный тренер минского « » .