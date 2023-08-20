Федоров о деле Федотова: «Иван будет выступать в КХЛ с 1 сентября. Представители ЦСКА обозначили четко»

Теги ЦСКА ИИХФ Сергей Федоров КХЛ Иван Федотов Чемпионат.com Хоккей

Сергей Федоров заявил, что Иван Федотов будет играть за ЦСКА в КХЛ с 1 сентября.

Вратарь вернулся в московский клуб после года службы на Северном флоте, подписав контракт на 2 года. 

ИИХФ объявила, что контракт россиянина с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется.

ЦСКА, в свою очередь, подал апелляцию на это решение Международной федерации. 

«Текущее развитие событий официальные представители ЦСКА обозначили четко.

Иван подписал контракт с ЦСКА и будет выступать во внутреннем чемпионате с 1 сентября. Только ленивый не высказался на этот счет», – заявил главный тренер ЦСКА

Федоров осудил критиков Федотова: «В ряде СМИ поклеп и дезинформация. Это против России и наших войск, выполняющих задачи Родины»

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31 комментарий

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eclipse590
В таком случае, идите в другой чемпионат, ЦСКА. Весь остальной рос. хоккей не подставляйте
+24
-6
+18
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Hudson_Hawk
Если из-за этих ******* НХЛ начнёт забирать игроков с действующими контрактами, вышвурнуть цска из КХЛ.
+19
-2
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Daishi
Кстати, а Есмантович то жив вообще?) А то пока ему не надавали поджопников, ходил петухом пафосные песни пел. А сейчас ни буль-буль.
+13
-2
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Тарас Ращупкін
Ответ *BG*
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Я посмотрю что ты скажешь, когда Филадельфия так же Мичкова заберет.
+12
-3
+9
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Hudson_Hawk
Ответ *BG*
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Никого нынешняя КХЛ не сможет забрать из НХЛ, курс рубля тоже не помощник.
+11
-2
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Тарас Ращупкін
Ответ *BG*
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Прям Макдевида)))
+8
-2
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Виктор Попов
Ну-ну... Решили против ветра попИсать.
+7
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J-12
Ответ *BG*
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сейчас серьёзно?? Если и будет КХЛ забирать, то там явно этого и не заметят
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Александр Склянов
Ну давайте удачи ) Теперь эти рублёвые росконтракты никто ценить не будет .Кто первый повторит путь Федорова из 80х и побежит ? ))
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khayembii
Странно, конечно. По контракту НХЛ Федотов из-за отсутствия прошлогоднего должен в новый сезон выполнить условия соглашения, либо предупредить клуб о расторжении, направив запрос, что сделано не было.

Да и сторона ЦСКА не запросила ничего у Филы.

Как обычно: в диалог мы не можем, поэтому создадим, как дети, проблему на ровном месте.

Если нас отстранят на международной арене ещё на несколько лет, то это будет тотальным провалом.

Ещё раз: сами из-за глупости и недееспособности проблему создали, сами, в одностороннем порядке, её развивают.

Самое прикольное, что на инсайдере Филадельфии эта тема проплыла в виде юмора/мемов. Никто об этом не вспоминает.

Ну и ясно, конечно, что наша сторона, как любители потёмкинских деревень, не может позволить себе пойти на поводу у Запада. Сиюминутный пиар гораздо важнее перспектив.
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Андрей Балабаев
Ответ khayembii
Странно, конечно. По контракту НХЛ Федотов из-за отсутствия прошлогоднего должен в новый сезон выполнить условия соглашения, либо предупредить клуб о расторжении, направив запрос, что сделано не было. Да и сторона ЦСКА не запросила ничего у Филы. Как обычно: в диалог мы не можем, поэтому создадим, как дети, проблему на ровном месте. Если нас отстранят на международной арене ещё на несколько лет, то это будет тотальным провалом. Ещё раз: сами из-за глупости и недееспособности проблему создали, сами, в одностороннем порядке, её развивают. Самое прикольное, что на инсайдере Филадельфии эта тема проплыла в виде юмора/мемов. Никто об этом не вспоминает. Ну и ясно, конечно, что наша сторона, как любители потёмкинских деревень, не может позволить себе пойти на поводу у Запада. Сиюминутный пиар гораздо важнее перспектив.
Что значит ещё на несколько лет. Мы уже 2 года пропустили и пропустим следующий. Мне не нравится как цска поступило с Федотовым, но бояться каких-то ещё санкций от иихф просто смешно. У них уже рычагов нет. Пугать нечем
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Nekrasof
Ответ shahmur
готовы всё загубить, только потому что оказались неправы - калька с государства
Согласен с тобой полностью!!!!
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Nekrasof
Ответ Hudson_Hawk
Никого нынешняя КХЛ не сможет забрать из НХЛ, курс рубля тоже не помощник.
Наша КХЛ- это СКА, команда, которая может забрать в КХЛ любого игрока, а отдать за него кучу неликвидного и необученного дерева!!!
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Nekrasof
Ответ *BG*
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Смешной ты, наверно и Володьке П. с Сергеем Ш. веришь всегда???!!! НУ ЧТО МЫ МОЖЕМ ЗАБРАТЬ путного в НХЛ, ННИЧЧЕЕГгооооо!!!не смеши народ, заберет он
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papadok
Ответ *BG*
На это будет наш ответ Чемберлену. Покажем им кузькину мать. А Мичкова они сами обратно отправят, если правду говорят о его характере.
А как будет выглядеть кузькина мать, которую мы им покажем? Просто интересно.
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Nekrasof
Ответ eclipse590
В таком случае, идите в другой чемпионат, ЦСКА. Весь остальной рос. хоккей не подставляйте
Какой весь, о чем ты, весь хоккей крутиться вокруг СКА и ЦСКА, а остальные как в виде фарм клубов существует
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Vanek1411
Ожидаемо. Потому что одним власть имущим бариньям другие более авторитетные баринья по губам провели. И теперь для первых пойти поперёк стало делом принципа. Им вообще п***й на Федотова и КХЛ, главное – своё эго потешить.
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rdyabin@icloud.com
Все правильно делают. Нечего перед свиньями бисер метать.
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Epicman
Насколько великим хоккеистом был Федоров, настолько же мерзким оказался человеком.
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Beloded2007
Уровню организации КХЛ до НХЛ как до Луны. Ой...
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shahmur
готовы всё загубить, только потому что оказались неправы - калька с государства
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