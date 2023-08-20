Федоров о деле Федотова: «Иван будет выступать в КХЛ с 1 сентября. Представители ЦСКА обозначили четко»

Сергей Федоров заявил, что Иван Федотов будет играть за ЦСКА в КХЛ с 1 сентября.

Вратарь вернулся в московский клуб после года службы на Северном флоте, подписав контракт на 2 года.

ИИХФ объявила, что контракт россиянина с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента , и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется.

ЦСКА, в свою очередь, подал апелляцию на это решение Международной федерации.

«Текущее развитие событий официальные представители ЦСКА обозначили четко.

подписал контракт с ЦСКА и будет выступать во внутреннем чемпионате с 1 сентября. Только ленивый не высказался на этот счет», – заявил главный тренер .

Федоров осудил критиков Федотова: «В ряде СМИ поклеп и дезинформация. Это против России и наших войск, выполняющих задачи Родины»