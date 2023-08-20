Федоров о деле Федотова: «Иван будет выступать в КХЛ с 1 сентября. Представители ЦСКА обозначили четко»
Сергей Федоров заявил, что Иван Федотов будет играть за ЦСКА в КХЛ с 1 сентября.
Вратарь вернулся в московский клуб после года службы на Северном флоте, подписав контракт на 2 года.
ИИХФ объявила, что контракт россиянина с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется.
ЦСКА, в свою очередь, подал апелляцию на это решение Международной федерации.
«Текущее развитие событий официальные представители ЦСКА обозначили четко.
Иван подписал контракт с ЦСКА и будет выступать во внутреннем чемпионате с 1 сентября. Только ленивый не высказался на этот счет», – заявил главный тренер ЦСКА.
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Да и сторона ЦСКА не запросила ничего у Филы.
Как обычно: в диалог мы не можем, поэтому создадим, как дети, проблему на ровном месте.
Если нас отстранят на международной арене ещё на несколько лет, то это будет тотальным провалом.
Ещё раз: сами из-за глупости и недееспособности проблему создали, сами, в одностороннем порядке, её развивают.
Самое прикольное, что на инсайдере Филадельфии эта тема проплыла в виде юмора/мемов. Никто об этом не вспоминает.
Ну и ясно, конечно, что наша сторона, как любители потёмкинских деревень, не может позволить себе пойти на поводу у Запада. Сиюминутный пиар гораздо важнее перспектив.