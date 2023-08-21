«Адмирал» заключил просмотровый контракт с Тютневым

Форвард Павел Тютнев получил шанс проявить себя в «Адмирале».

Дальневосточный клуб заключил просмотровый контракт с 21-летним нападающим.



Тютнев – выпускник школы ярославского «Локомотива».



В МХЛ нападающий дебютировал в 16 лет. Спустя год он провел свой первый полноценный сезон в лиге. В составе «Локо» в сезоне-21/22 Тютнев дошел до финала Кубка Харламова, отметившись 19 (8+11) очками в 25 матчах регулярки и набрав 7 (4+3) баллов в плей-офф. В этом же сезоне впервые был привлечен к играм основного состава «Локомотива». Всего за железнодорожников в сыграл 11 встреч, отличился одной заброшенной шайбой.



В МХЛ Павел сыграл 149 матчей, забросил 46 шайб и 50 раз ассистировал партнерам. Показатель полезности – «+60».



В составе юниорской сборной России Тютнев стал победителем Мирового кубка вызова и обладателем Кубка Глинки/Гретцки.