Гатиятулин об игре Хмелевски: «Наша система отличается от уфимской. Видно, что Саша переживает. Он большой мастер, у него есть время на адаптацию»

Анвар Гатиятулин считает, что форвард Саша Хмелевски прибавляет от матча к матчу.

В воскресенье «Ак Барс» обыграл ЦСКА со счетом 3:2. Хмелевски не набрал очков в этом матче. Нападающий перешел в «Ак Барс» в результате обмена из «Салавата». В 6 играх в составе казанского клуба он отметился 2 передачами.

– Чего не хватает Хмелевски?

– Саша недавно поменял команду. Наша система отличается от уфимской, видно, что он переживает. Мы с ним разговариваем, у него есть время на адаптацию.

Видно, что он прибавляет от матча к матчу. Александр – большой мастер, ему нужно время, – сказал главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин .

Следующий матч «Ак Барс» проведет 14 октября на выезде против «Салавата Юлаева ».