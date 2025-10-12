Роман Ротенберг: «Поздравляю регбийное «Динамо» с завоеванием серебряных медалей! Такой результат – доказательство, что системная работа и вера в свои силы приносят плоды»
Роман Ротенберг поздравил регбийное «Динамо» с завоеванием серебряных медалей.
«Поздравляю регбийный клуб «Динамо» с историческим достижением – выходом в финал Чемпионата России и завоеванием серебряных медалей!
Это большое событие для всей динамовской семьи. Такой результат – доказательство того, что системная работа, вера в свои силы и стремление к победе приносят заслуженные плоды.
Уверен, это только начало нового этапа в развитии динамовского регби. Поздравляю игроков, тренерский штаб и руководство клуба с этим достижением!» – написал член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг.
Исторический финал в нашем регби: «Стрела-Ак Барс» впервые забрала чемпионский щит
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости