Миллер о большинстве «Ак Барса» в игре с ЦСКА: «Мы не сделали ничего необычного, особенно не меняли розыгрыш, играли от простого – двигали шайбу и доводили ее до ворот»

Митчелл Миллер высказался после победы в матче с ЦСКА (3:2).

«Ак Барс » реализовал две из трех попыток в большинстве в этом матче. Клуб одержал четвертую победу подряд.

Защитник Митчелл Миллер набрал 2 (1+1) балла в этой игре.

– Очень хорошая командная победа. Мы не лучшим образом начали сезон, но в последние пару недель прибавили и сегодня добились важной победы.

– Вы здорово обыграли соперника перед своим голом.

– Давненько не забивал. Но все начали нападающие – затащили шайбу в зону, прижали соперника. Я увидел, что их игрок садится на лед, решил бросить с оттяжкой. Но в первую очередь мы одержали командную победу, это самое важное.

– Все говорят о новом большинстве «Ак Барса». Что изменилось?

– Мы знаем, что большинство в последнее время нам не удавалось. Сегодня мы не сделали ничего необычного, особенно не меняли розыгрыш, просто играли от простого – двигали шайбу и доводили ее до ворот.

– Наверное, важно, что и преимущество смогли удержать?

– Да, с этим тоже были сложности в последних матчах. А сегодня очень солидно сыграли по счету. Но нужно держать дисциплину, не удаляться. Но в целом матч получился хорошим, – сказал защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер.