Кравец о 3:5 от «Торпедо»: «Опять наступаем на те же грабли: потери на чужой синей линии и контратаки соперника. Нужно работать над игрой в обороне»

Михаил Кравец высказался о поражении от «Торпедо» (3:5).

«Конечно, настраивались с ребятами на победу. Знали, что придет много болельщиков.

Неплохо начали, провели хороший первый период, но, к сожалению, опять наступаем на те же грабли: потери на чужой синей линии и контратаки соперника во втором периоде были. Нужно работать над игрой в обороне.

Но бились до конца. Потеряли двух игроков. Сложно кого-то упрекнуть в том, что не хотели или не старались», – сказал главный тренер «Барыса » Михаил Кравец .

«Торпедо» победило «Барыс» и прервало серию из 4 поражений. Казахстанский клуб проиграл 5 матчей подряд