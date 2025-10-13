Яковлев провел 800-й матч в КХЛ. Он 8-й защитник в истории с таким достижением

Егор Яковлев провел 800-й матч в КХЛ.

Юбилейной для защитника «Металлурга » стала игра Фонбет Чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:5).

В нынешнем сезоне на счету Егора Яковлева 7 (2+5) очков в 12 матчах при показателе полезности «-2».

Всего он набрал 236 (70+166) очков в 800 играх в лиге с учетом плей-офф.

Ранее Яковлев выступал за «Ак Барс», «Локомотив» и СКА.

Он стал 8-м защитником в истории КХЛ, сыгравшим 800 матчей. Ранее это сделали Евгений Бирюков (1001), Григорий Панин (922), Андрей Сергеев (852), Динар Хафизуллин (841), Яков Рылов (835), Дмитрий Вишневский (827) и Богдан Киселевич (801).