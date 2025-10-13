Яковлев провел 800-й матч в КХЛ. Он 8-й защитник в истории с таким достижением
Егор Яковлев провел 800-й матч в КХЛ.
Юбилейной для защитника «Металлурга» стала игра Фонбет Чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:5).
В нынешнем сезоне на счету Егора Яковлева 7 (2+5) очков в 12 матчах при показателе полезности «-2».
Всего он набрал 236 (70+166) очков в 800 играх в лиге с учетом плей-офф.
Ранее Яковлев выступал за «Ак Барс», «Локомотив» и СКА.
Он стал 8-м защитником в истории КХЛ, сыгравшим 800 матчей. Ранее это сделали Евгений Бирюков (1001), Григорий Панин (922), Андрей Сергеев (852), Динар Хафизуллин (841), Яков Рылов (835), Дмитрий Вишневский (827) и Богдан Киселевич (801).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости