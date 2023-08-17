Тамбиев о хоккее в Казахстане: «На две команды КХЛ игроков не наберется. Если казахстанский клуб появится в ВХЛ, будет хорошо»
Леонид Тамбиев оценил возможность появления второго клуба из Казахстана в КХЛ.
– Как считаете, нужен ли Казахстану второй клуб в КХЛ?
– Нет. На две команды в Континентальной хоккейной лиге столько не наберется игроков из Казахстана, ведь в них должны выступать, прежде всего, воспитанники вашего хоккея.
А вот если в Высшей хоккейной лиге появится команда из Казахстана, будет хорошо.
Очень рад за молодежку «Барыса», которая будет выступать в МХЛ. Игроки будут конкурировать и расти как профессионалы, – сказал главный тренер «Адмирала», ранее возглавлявший казахстанскую «Сарыарку».
Комментарии