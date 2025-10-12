Фетисов об успешном старте россиян в новом сезоне НХЛ: «Ребята дома провели отпуск, сыграли матчи с детьми, ветеранами. Подготовились, молодцы»

Вячеслав Фетисов высказался об успешном старте россиян в новом сезоне НХЛ.

На первой неделе регулярного чемпионата НХЛ хет-триками отметились Павел Дорофеев из «Вегаса » и Кирилл Марченко из «Коламбуса ».

24-летний Дорофеев возглавляет список лучших снайперов сезона с 5 голами. Кирилл Капризов из «Миннесоты» с 6 очками в 2 матчах делит 2-е место в списке лучших бомбардиров.

«Ребята дома провели отпуск, сыграли матчи с детьми, ветеранами, подготовились, молодцы.

Что касается Дорофеева, теперь будем смотреть за ним», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.