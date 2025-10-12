Пашин о «Спартаке»: «С каждой тренировкой и игрой стараемся лучше друг друга понимать. Есть еще много моментов, которые нужно улучшать, работа не закончена»

  • Спортс
Александр Пашин высказался о выступлении «Спартака» в сезоне-2025/26.

Клуб набрал 17 очков в 14 матчах и идет четвертым на Западе. 

– С учетом определенных потерь в атаке «Спартака», в этом сезоне на вас рассчитывают как на полноценного лидера атаки. Насколько вам важен этот статус?

– У нас в команде все могут играть результативно. Поэтому все благодаря партнерам. Вся команда у нас играет хорошо, поэтому не стоит кого-то выделять.

– Можно сказать, что к середине октября хоккеисты «Спартака» закончили привыкать к новым партнерам и тренерским требованиям, а команда показывает близкий к оптимальному хоккей?

– С каждой тренировкой и игрой стараемся лучше друг друга понимать, что-то уже лучше получается, но все равно есть еще много моментов, которые нужно улучшать. Работа не закончена. Нужно каждый день совершенствоваться, – сказал нападающий «Спартака» Александр Пашин

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
