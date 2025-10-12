Алистров о большинстве «Ак Барса»: «Провели две тренировки, работали над этим. Забили два гола – здорово, они помогли победить ЦСКА»
«Ак Барс» реализовал две из трех попыток в большинстве в этом матче. Клуб одержал четвертую победу подряд.
– У команды поменялся тренер по большинству и «Ак Барс» сразу дважды реализовал лишнего. Стечение обстоятельств или нет?
– Провели две тренировки, работали над большинством – это нам в какой-то степени помогло. Забили два гола – здорово. Эти два гола помогли команде победить.
– Четыре шайбы из пяти сегодня заброшены в большинстве, с чем это связываете?
– Это связано с хорошей игрой спецбригад.
– А спецбригады меньшинства?
– Они сыграли не так хорошо, как бригады большинства.
– Со стороны показалось, что при игре в большинстве просто увеличили количество бросков с разных позиций. Это так?
– Возможно, что это так.
– Был посыл от тренерского штаба меньше комбинировать?
– Нам не говорили, чтобы мы только бросали. Наоборот – попробовали новые разыгровки. Но когда команда выходит играть в большинстве – нужно бросать и угрожать воротам, – сказал нападающий «Ак Барса» Владимир Алистров.