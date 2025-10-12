Алистров о большинстве «Ак Барса»: «Провели две тренировки, работали над этим. Забили два гола – здорово, они помогли победить ЦСКА»

Владимир Алистров высказался после победы в матче с ЦСКА (3:2).

«Ак Барс» реализовал две из трех попыток в большинстве в этом матче. Клуб одержал четвертую победу подряд.

– У команды поменялся тренер по большинству и «Ак Барс» сразу дважды реализовал лишнего. Стечение обстоятельств или нет?

– Провели две тренировки, работали над большинством – это нам в какой-то степени помогло. Забили два гола – здорово. Эти два гола помогли команде победить.

– Четыре шайбы из пяти сегодня заброшены в большинстве, с чем это связываете?

– Это связано с хорошей игрой спецбригад.

– А спецбригады меньшинства?

– Они сыграли не так хорошо, как бригады большинства.

– Со стороны показалось, что при игре в большинстве просто увеличили количество бросков с разных позиций. Это так?

– Возможно, что это так.

– Был посыл от тренерского штаба меньше комбинировать?

– Нам не говорили, чтобы мы только бросали. Наоборот – попробовали новые разыгровки. Но когда команда выходит играть в большинстве – нужно бросать и угрожать воротам, – сказал нападающий «Ак Барса» Владимир Алистров .