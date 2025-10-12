  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дементьев о КХЛ: «Заблуждение, что иностранные вратари сильнее наших. Руководители делают все, чтобы дать шанс легионеру, невзирая на талантливых ребят. Непонятно»
0

Дементьев о КХЛ: «Заблуждение, что иностранные вратари сильнее наших. Руководители делают все, чтобы дать шанс легионеру, невзирая на талантливых ребят. Непонятно»

Алексей Дементьев высказался о выступлении иностранных вратарей в КХЛ.

В текущем сезоне за команды Фонбет чемпионата КХЛ выступает семь иностранных вратарей: Адам Шил (США, «Барыс»), Зак Фукале (Канада, минское «Динамо»), Луи Доминге (Канада, «Сибирь»), Адам Гуска (Словакия, «Адмирал»), Крис Дриджер (Канада, «Трактор»), Спенсер Мартин (Канада, ЦСКА) и Патрик Рыбар (Словакия, «Шанхай Дрэгонс»).

— Доминге, Мартин и Дриджер сейчас не оправдывают ожиданий. С чем вы это связываете? Можно ли сказать, что ставка на иностранных вратарей в данном случае не сыграла?

— Во-первых, это заблуждение, что иностранные вратари сильнее наших. Во-вторых, к сожалению, наши руководители клубов являются заложниками самого факта наличия позиции для иностранного вратаря и делают все возможное, чтобы дать шанс легионеру, невзирая на наших талантливых ребят в системах клубов. Мне это непонятно.

Я бы с большим удовольствием давал дорогу молодым игрокам, которые получали бы игровую практику, зарабатывали бы хорошие средства в КХЛ. И у них не возникали бы вопросы относительно того, стоит ли пробовать свои силы в Северной Америке, если в России у них все хорошо, – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoЛуи Доминге
logoМатч ТВ
logoТрактор
logoКХЛ
logoСпенсер Мартин
logoСибирь
logoКрис Дриджер
logoАлексей Дементьев
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мышкин об иностранных вратарях в КХЛ: «Впечатление, что их в «Макдональдсе» набирали этим летом. Дриджер, Мартин и Доминге выглядят продолжателями дела Миски»
167 октября, 07:45
Сергей Широков: «Переживаем увольнение Епанчинцева, есть ответственность перед ним. Но теперь у «Сибири» новый тренер. Главные посылы от Буцаева: дисциплина на льду и в раздевалке»
15 октября, 20:46
Буцаев о «Сибири»: «Красивый хоккей – когда положительный результат на табло, это главное. Хотим видеть наглую, дерзкую команду с правильной игрой в атаке и обороне, это не дело одного дня»
5 октября, 17:15
Главные новости
«Ак Барс» выиграл 4-й матч подряд – 3:2 с ЦСКА. Команда Гатиятулина идет пятой на Востоке
730 минут назад
КХЛ. «Ак Барс» обыграл ЦСКА, «Авангард» победил «Металлург», «Барыс» уступил «Торпедо», «Сибирь» оказалась сильнее «Нефтехимика»
27340 минут назад
Знаете, с какой командой Зинэтула Билялетдинов взял 3 Кубка Гагарина?
59 минут назадТесты и игры
Кравец на вопрос о судействе в игре с «Торпедо»: «У вас 300 тысяч есть? Не смогу ответить. Если нас не устраивают какие-то моменты, посылаем письма в КХЛ»
сегодня, 15:47
Разин о Толчинском: «Хлыстов сдает дом ребятам. Все, кто туда заезжают, покидают «Металлург». Сергей не знал, заехал. Надо переехать – тогда попрет»
12сегодня, 15:36
Ги Буше о победе «Авангарда» после 2 поражений подряд: «Ничего не меняли. Мы не паниковали, играли в свою игру, оставались верными себе. С «Металлургом» у нас просто лучше залетало»
13сегодня, 15:15
Разин об 1:5 с «Авангардом»: «Счет не по игре, у «Металлурга» было достаточно моментов. Ткачев клал нам в плей‑офф такие шайбы, а сейчас не может пристреляться»
23сегодня, 14:43
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс» в единственном матче дня
34сегодня, 14:39
Артюхин про 5 игр СКА без побед: «В команде нездоровое состояние – все напряжены и находятся на грани. Поражения сильно влияют на атмосферу»
9сегодня, 14:30
«Рейнджерс» – самый «русский» клуб в НХЛ. Сколько наших назовете?
сегодня, 14:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Токкет о Мичкове: «Есть аспекты, которые он должен улучшить. Я бы хотел, чтобы он играл в более вертикальный хоккей»
39 секунд назад
Кравец о 3:5 от «Торпедо»: «Опять наступаем на те же грабли: потери на чужой синей линии и контратаки соперника. Нужно работать над игрой в обороне»
20 минут назад
«Флорида» продлила контракт с Гаджовичем на 2 года. Кэпхит – 905 тысяч долларов
сегодня, 15:59
Исаков о 5:3 с «Барысом»: «В плане психологии «Торпедо» нужна была победа. Наши старания оправдались, мы получили результат. Перестановки в составе позволили добиться успеха»
1сегодня, 15:23
Гришин о 5 поражениях «Нефтехимика» подряд: «Черная полоса, но никто не паникует. Стали намного больше атаковать, чем в начале сезона – не хватает везения»
сегодня, 14:56
Буцаев об упущенных 2:0 с «Нефтехимиком»: «Сибирь» хотела взять хитростью, но соперник нас перехитрил. Победа по буллитам все равно победа»
5сегодня, 14:18
«Торпедо» победило «Барыс» и прервало серию из 4 поражений. Казахстанский клуб проиграл 5 матчей подряд
7сегодня, 13:59
Форвард «Шанхая» Вагнер о Петербурге: «Красивый город с богатой культурой и наследием. Пока посещаю все, что могу»
1сегодня, 13:10
Паник о возвращении в «Локомотив»: «КХЛ – вторая лига мира, я рад здесь играть. Команда сохранилась – мы знаем, на что способны»
1сегодня, 12:32
Кэссиди о Дорофееве: «Продолжает то, что делал в прошлом сезоне. «Вегас» видит в нем снайпера – он уверен в себе, стал сильнее и лучше знает НХЛ»
сегодня, 12:21