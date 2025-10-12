Дементьев о КХЛ: «Заблуждение, что иностранные вратари сильнее наших. Руководители делают все, чтобы дать шанс легионеру, невзирая на талантливых ребят. Непонятно»

Алексей Дементьев высказался о выступлении иностранных вратарей в КХЛ.

В текущем сезоне за команды Фонбет чемпионата КХЛ выступает семь иностранных вратарей: Адам Шил (США, «Барыс»), Зак Фукале (Канада, минское «Динамо»), Луи Доминге (Канада, «Сибирь »), Адам Гуска (Словакия, «Адмирал»), Крис Дриджер (Канада, «Трактор »), Спенсер Мартин (Канада, ЦСКА ) и Патрик Рыбар (Словакия, «Шанхай Дрэгонс»).

— Доминге, Мартин и Дриджер сейчас не оправдывают ожиданий. С чем вы это связываете? Можно ли сказать, что ставка на иностранных вратарей в данном случае не сыграла?

— Во-первых, это заблуждение, что иностранные вратари сильнее наших. Во-вторых, к сожалению, наши руководители клубов являются заложниками самого факта наличия позиции для иностранного вратаря и делают все возможное, чтобы дать шанс легионеру, невзирая на наших талантливых ребят в системах клубов. Мне это непонятно.

Я бы с большим удовольствием давал дорогу молодым игрокам, которые получали бы игровую практику, зарабатывали бы хорошие средства в КХЛ. И у них не возникали бы вопросы относительно того, стоит ли пробовать свои силы в Северной Америке, если в России у них все хорошо, – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.