Форвард «Амура» Барулин об успехе «Адмирала»: «Нас это очень злит. Если они смогли, то мы тем более должны»

Форвард «Амура» Владислав Барулин сказал, что команду разозлил успех «Адмирала».

Клуб из Владивостока в прошлом сезоне впервые в истории вышел во второй раунд Кубка Гагарина. « » такого результата еще не добивался.

– После успеха « » в прошлом сезоне в «Амуре» особая мотивация повторить или превзойти достижение соседей?

– Конечно. Нас это очень злит, потому что мы в прошлом сезоне с ними 10 игр сыграли.

Хорошо играли против них. И их успех, естественно, дает нам мотивацию. И злость дает, что если они смогли, то мы тем более должны.

– Наверно, еще злит, что тоже боролись за выход в плей-офф и могли туда попасть, но в концовке регулярного чемпионата упустили этот шанс.

– Ну конечно. Но это уже прошлое, что его ворошить. Да, это дало свою мотивацию на работу летом, чтобы провести работу над ошибками и войти в новый сезон, – сказал Барулин.