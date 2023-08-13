Форвард «Амура» Барулин об успехе «Адмирала»: «Нас это очень злит. Если они смогли, то мы тем более должны»

Теги Амур КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Владислав Барулин Хоккей

Форвард «Амура» Владислав Барулин сказал, что команду разозлил успех «Адмирала».

Клуб из Владивостока в прошлом сезоне впервые в истории вышел во второй раунд Кубка Гагарина. «Амур» такого результата еще не добивался. 

– После успеха «Адмирала» в прошлом сезоне в «Амуре» особая мотивация повторить или превзойти достижение соседей?

– Конечно. Нас это очень злит, потому что мы в прошлом сезоне с ними 10 игр сыграли.

Хорошо играли против них. И их успех, естественно, дает нам мотивацию. И злость дает, что если они смогли, то мы тем более должны.

– Наверно, еще злит, что тоже боролись за выход в плей-офф и могли туда попасть, но в концовке регулярного чемпионата упустили этот шанс.

– Ну конечно. Но это уже прошлое, что его ворошить. Да, это дало свою мотивацию на работу летом, чтобы провести работу над ошибками и войти в новый сезон, – сказал Барулин. 

1 комментарий

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Знатный стахановец
Спортивная злость - правильная злость. Команде и балелам успехов!
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