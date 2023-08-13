Форвард «Амура» Барулин об успехе «Адмирала»: «Нас это очень злит. Если они смогли, то мы тем более должны»
Форвард «Амура» Владислав Барулин сказал, что команду разозлил успех «Адмирала».
Клуб из Владивостока в прошлом сезоне впервые в истории вышел во второй раунд Кубка Гагарина. «Амур» такого результата еще не добивался.
– После успеха «Адмирала» в прошлом сезоне в «Амуре» особая мотивация повторить или превзойти достижение соседей?
– Конечно. Нас это очень злит, потому что мы в прошлом сезоне с ними 10 игр сыграли.
Хорошо играли против них. И их успех, естественно, дает нам мотивацию. И злость дает, что если они смогли, то мы тем более должны.
– Наверно, еще злит, что тоже боролись за выход в плей-офф и могли туда попасть, но в концовке регулярного чемпионата упустили этот шанс.
– Ну конечно. Но это уже прошлое, что его ворошить. Да, это дало свою мотивацию на работу летом, чтобы провести работу над ошибками и войти в новый сезон, – сказал Барулин.
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