Метальников о казахской кухне: «В Астане угостил кониной ребят из команды – всем понравилось, доктор впервые попробовал бешбармак. Я еще люблю курт»

Теги Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Адмирал Леонид Метальников Питание Sports.ru - Казахстан Хоккей

Леонид Метальников рассказал о жизни во Владивостоке и казахской кухне.

«Владивосток – очень необычный город. В нем, кстати, родилась моя мама, а дед проходил срочную службу. Мне очень нравится все морское, и этот город пришелся мне по душе.  

Здесь мы живем с семьей на съемной жилплощади, которую я арендовал, как только подписал контракт с «Адмиралом». Подружились с хозяевами квартиры, которые во всем мне помогают и дают ценные советы в быту. Ходим семьями в гости. Есть несколько любимых мест, где проводим свободное время.

Сын пойдет в 3-й класс, дочке 2,5 года. Ею занимается жена и няня. В свободное время супруга делает на заказ женские украшения.

В команде я со многими завязались дружеские отношения. Когда мы приезжали в Астану, угостил ребят кониной. Всем очень понравилось. А наш доктор впервые в жизни попробовал настоящий казахский бешбармак. Он пришелся ему по душе. Я же с детства люблю еще и курт», – сказал  казахстанский защитник «Адмирала».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий