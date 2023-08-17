Метальников о казахской кухне: «В Астане угостил кониной ребят из команды – всем понравилось, доктор впервые попробовал бешбармак. Я еще люблю курт»

Леонид Метальников рассказал о жизни во Владивостоке и казахской кухне.

«Владивосток – очень необычный город. В нем, кстати, родилась моя мама, а дед проходил срочную службу. Мне очень нравится все морское, и этот город пришелся мне по душе.

Здесь мы живем с семьей на съемной жилплощади, которую я арендовал, как только подписал контракт с «Адмиралом». Подружились с хозяевами квартиры, которые во всем мне помогают и дают ценные советы в быту. Ходим семьями в гости. Есть несколько любимых мест, где проводим свободное время.

Сын пойдет в 3-й класс, дочке 2,5 года. Ею занимается жена и няня. В свободное время супруга делает на заказ женские украшения.

В команде я со многими завязались дружеские отношения. Когда мы приезжали в Астану, угостил ребят кониной. Всем очень понравилось. А наш доктор впервые в жизни попробовал настоящий казахский бешбармак. Он пришелся ему по душе. Я же с детства люблю еще и курт», – сказал казахстанский защитник « ».