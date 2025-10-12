Билялетдинов о победе «Ак Барса» над ЦСКА: «Ребята сыграли грамотно, результат закономерен. Команда играет все лучше и лучше, все будет нормально»
Зинэтула Билялетдинов высказался о победе «Ак Барса» в матче с ЦСКА (3:2).
Клуб выиграл четвертый матч подряд.
«Содержание игры было хорошим, ребята сыграли очень правильно, грамотно, забили в большинстве, чего не хватало. Поэтому результат закономерен.
Игра приходит в порядок, команда играет все лучше и лучше, так что будет все нормально», – сказал экс-главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
