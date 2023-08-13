Тамбиев о КХЛ: «Хотелось бы, чтобы лига была равнее. Я сейчас назову 3 полуфиналистов – «Ак Барс», ЦСКА, СКА. Четвертый – «Адмирал»

Теги Ак Барс ЦСКА СКА Флорида Кубок Стэнли НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Вегас Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев считает, что КХЛ должна быть равнее по примеру НХЛ.

– К топовым клубам другой интерес. Я читаю сейчас новости: «Топовая команда лишилась такого игрока. Как она будет закрывать плеши? Потеряли центрального – караул!» Про «Адмирал» бы написали, как нам закрывать плеши.

Смешно читать это. Они бы в «Адмирал» окунулись, что все о топовых клубах говорить, где максимальные бюджеты? Я это с юмором воспринимаю. Хотелось бы, чтобы лига была равнее.

Чем хороша НХЛ? Кто знал, что «Флорида» с восьмого места будет играть в финале? А что «Вегас» выиграет Кубок Стэнли? А я вам сейчас могу назвать три команды, которые будут играть в полуфинале КХЛ.

– «Адмирал», «Амур» и «Нефтехимик»?

– Нет, «Адмирал» будет четвертым. Назвать вам три команды? «Ак Барс», ЦСКА, СКА. Четвертый – «Адмирал», – сказал главный тренер клуба из Владивостока. 

3 комментария

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Anton Lisin
Да что там полуфиналисты, с 95% вероятностью можно смело сказать, что будет повторение прошлогоднего финала ЦСКА - Ак Барс и кубок отдадут коням.
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povestok.net
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dosatuy
Адмирал чемпион!!!
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